Sorge um die Umwelt: Gas-Bohrung ärgert Grüne

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, der OMV sämtliche Zufahrtsstraßen zur geplanten Bohrstelle neben der Weikendorfer Remise zu gestatten. Sehr zum Ärger der Grünen, die als einzige Fraktion dagegen stimmten, weil sie um das angrenzende Naturschutzareal bangen. Stadträtin Beate Kainz: „Hier wurde der Grundstein für eine weitere Erdgasförderstelle neben einem Natura-2000-Gebiet gelegt.“ Die Grüne bezieht sich auf die Probebohrung in Wittau ( die NÖN berichtete ).

Grünen- Fraktionssprecherin Beate Kainz. Foto: Thomas Schindler

Dort wurde die Genehmigung zum Abfackeln von 1,3 Millionen Kubikmeter Gas erteilt. „Jede Erdgasförderung setzt eine Probebohrung voraus, bei der Unmengen an Erdgas vor Ort verbrannt werden. Dabei wird festgestellt, ob das Gasvorkommen den Erwartungen entspricht“, weiß Kainz. Und weiter: „Es geht also um rein wirtschaftliche Aspekte, die es verhindern, das Erdgas von Anfang an aufzufangen und einer sinnvollen Verwertung zuzuführen.“

Antrag der Grünen wurde abgelehnt

Der Gänserndorfer Gemeinderat hätte die Chance gehabt, den Abstand zwischen Naturschutzgebiet und Bohrstelle zu beeinflussen. „Leider wurde unser Antrag abgelehnt“, bedauert die Sprecherin der Öko-Partei. Die Grünen hatten gefordert, dass man der Wegenutzung erst dann zustimme, wenn sichergestellt sei, dass die Bohrstelle mindestens 500 Meter vom Natura-2000-Gebiet entfernt ist.

Was sagt ÖVP-Bürgermeister René Lobner zu den Bedenken der Öko-Partei? „Wie die Grünen zu solchen Themen stehen, ist ja hinlänglich bekannt“, so der Stadtchef. Auch die OMV kann die Aufregung nicht nachvollziehen. „Die Einhaltung höchster Umweltschutzvorschriften ist für uns Standard. Wir legen bei der Umsetzung des Projekts daher größten Wert auf Sicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Entsprechend wurde ein Prüfungsverfahren zur Naturverträglichkeit durchgeführt“, heißt es vonseiten der OMV.

OMV in der Zwickmühle

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.