Vergangenen Donnerstag war es so weit: Gerhard Lauer, Chef des gleichnamigen Renault-Autohauses, lud zum Spatenstich in die Haidlisse. Wie die NÖN berichtete, baut der Unternehmer dort ein weiteres Geschäftslokal, weil sein Firmenareal in der Siebenbrunner Straße mittlerweile zu klein geworden ist.

Gegenüber dem ÖAMTC entsteht nun auf 5.800 Quadratmetern ein zweiter Standort. Ende des Jahres soll die „Filiale“ in Betrieb gehen – mit mehr als zehn neuen Arbeitsplätzen.

"Wir waren von Beginn an Vertriebspartner"

Das künftige Gebäude ist übrigens nicht für die Renault-Modelle gedacht, sondern ausschließlich für die Dacia-Palette. Lauer: „Wir waren von Beginn an – das ist 13 Jahre her – Vertriebspartner dieser Marke und konnten den Absatz der Dacia-Neuwagen jedes Jahr steigern.“ Das neue Objekt in der Haidlisse wird das erste exklusive Dacia-Autohaus in Österreich sein.

Knapp drei Millionen Euro investiert Lauer in den Neubau. Das über 1.000 Quadratmeter große Gebäude umfasst einen Schauraum, eine Werkstätte, einen eigenen Schulungsraum für 40 Personen, eine Waschanlage sowie ein „Reifenhotel“. Die Fertigstellung sollte nach einer sehr ambitionierten Bauzeit von etwa sieben Monaten im Spätherbst 2019 erfolgen.