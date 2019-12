Für Aufregung bei den Gänserndorfer Genossen sorgte der letztwöchige NÖN-Kommentar. Dort wurde nämlich die Frage aufgeworfen, ob die Personaldecke der Roten mittlerweile so dünn sei, dass diese bei ihrer Kandidatenliste für die kommende Gemeinderatswahl auf drei ehemalige Gänserndorfer Bürgermeister zurückgreifen müssen.

„Natürlich nicht“, betont nun SP-Stadtrat Michael Hlavaty: „Die Tatsache, dass ehemalige Mandatare auf unserer Liste zu finden sind, zeigt nur die volle Unterstützung für unser neues Team.“ 74 Kandidaten umfasst die SPÖ-Liste. „50 Prozent der Personen sind Neulinge, der Frauenanteil beträgt 40 Prozent, neun der ersten 25 Kandidaten sind unter 40 Jahre alt, sieben davon sogar unter 35“, freut sich Hlavaty.

Wer sind jetzt eigentlich die jungen Neuen? Auf Platz sieben der Liste kandidiert Jenifer Erasim. Die 21-jährige Studentin ist die Tochter der Mistelbacher NÖGKK-Servicecenter-Leiterin Michaela Erasim, die auch auf der roten Nationalratswahl-Kandidatenliste im Bezirk Gänserndorf stand. Jenifer Erasim studiert Rechtswissenschaften und will als neues Gesicht auf der hiesigen SPÖ-Liste frischen Wind in die Politik und in die Stadt bringen.

"Ein weiterer Schritt Richtung Erneuerung"

Auf Platz 13 wiederum kandidiert Jasmin Hager (Jahrgang 1986). Sie ist Hausfrau und seit einem Jahr Obfrau der Gänserndorfer Kinderfreunde. Auch ihr streut Hlavaty Rosen: „Mit vielen neuen Veranstaltungen und noch mehr Engagement hat sie eine starke Kinderfreunde-Organisation geschaffen sowie ein Team von jungen Frauen um sich geschart.“

An der 23. Stelle der Liste steht Projektassistentin Amanda Bettstein (Jahrgang 1992). Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern will sie sich auch für eben diese Personengruppe einsetzen. Die junge Frau sieht in der SPÖ eine Möglichkeit, das Leben in Gänserndorf familienfreundlicher zu gestalten.

Erst vor knapp einem Jahr zog Florian Omata (Jahrgang 1986) nach Gänserndorf. Der ÖBB-Bedienstete kandidiert auf Platz 24 und will die sozialdemokratischen Grundsätze in der einst roten Stadt wieder nach vorne bringen und sich für ein soziales Miteinander stark machen.

Nicht ganz so neu im Team, aber jung ist auch Vanessa Beier (Jahrgang 1992). Die amtierende Gemeinderätin – sie sitzt seit 2015 im Stadtparlament – kandidiert am dritten Platz der Liste. Als alleinerziehende Mutter eines Sohnes will sie sich vor allem für die Jugend in Gänserndorf einsetzen.

Politisch ein „alter Hase“, aber neu im Team der Gänserndorfer Roten ist Rudolf Plessl (Jahrgang 1967, Polizist). Der ehemalige Nationalrat und Ex-Bürgermeister von Untersiebenbrunn kandidiert am 16. Platz – derzeit verfügt die SPÖ über 14 Mandate. Hlavaty: „Seine jahrelange Erfahrung in der Regierung und Opposition soll uns helfen, einen weiteren Schritt in Richtung Erneuerung zu gehen und die Stadt wieder Rot zu machen.“