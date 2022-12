Sponsor für Tierklinik auf Malediven gesucht

Werbung

Dort, wo andere Mitbürger ihren Urlaub verbringen, lebt und arbeitet Verena Wiesbauer. Die studierte Meeresbiologin übersiedelte 2009 von Gänserndorf auf die Malediven, genauer in die Hauptstadt Malé. Die 37-Jährige ist für die Firma Swimsol tätig, die schwimmende Solaranlagen, sogenannte Offshore-Photovoltaik, anbietet.

Nebenbei nimmt sich Wiesbauer des Katzenproblems im Inselstaat an. Ihr aktuelles Projekt: Sie will eine Kastrationsklinik errichten und sucht dafür einen finanzkräftigen Sponsor.

„Katzenbabys werden von Autos überfahren“

„Als Österreicher kann man sich das gar nicht vorstellen. Hier leben tausende Streunerkatzen auf der Straße – und sie vermehren sich täglich“, erklärt die Gänserndorferin im NÖN-Telefonat: „Die Katzen bringen ihre Jungen am Gehsteig auf die Welt. Viele werden kurz danach von Autos überfahren oder von Passanten verletzt. Es gibt auch jede Menge kranke Tiere. Die Zustände hier sind untragbar.“

Eine Kastrationsklinik würde der unkontrollierten Vermehrung der Tiere entgegenwirken. Auf den Malediven gibt es derzeit nämlich keine leicht verfügbaren und leistbaren Kastrationen für Katzen. „Der Staat hat kein großes Interesse an einer Tierklinik. Wenn der Regierung das Ganze zu viel wird, wird sie beschließen, alle Katzen zu vergiften“, befürchtet Wiesbauer.

Projekt wäre mit 150.000 Euro realisierbar

Um dies zu verhindern, haben die Meeresbiologin und der von ihr gegründete Verein „Zoophilist Society of Maldives“ eine Lösung für das Problem gefunden: Es soll ein älteres Haus angemietet werden, in dem täglich 25 bis 30 Katzen kastriert werden. Nach einem Jahr hätte man den Großteil geschafft. „Wenn man dann im zweiten Jahr noch jene Tiere kastriert, die man zuvor nicht erwischt hatte, wäre der Fall positiv erledigt“, so die Gänserndorferin.

Einziger Haken an der Sache: Wiesbauer fehlt ein wohlhabender und wohlwollender Sponsor, der das Projekt finanziert. Geschätzte 150.000 Euro müsste dieser investieren. „Für eine große Firma – zum Beispiel aus dem Pharmabereich – wäre dies ein Klacks. Wir würden auch die Klinik nach ihr benennen.“

Übrigens: Auf den Malediven gibt es kaum ausgebildete Tierärzte. Somit müssten für das Projekt auch diese aus Übersee „importiert“ werden. Wer Interesse hat, das Tierschutzprojekt von Wiesbauer – auch mit kleineren Beträgen – zu unterstützen, findet auf www.zoophilist-maldives.com nähere Infos.

