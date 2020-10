Nach intensiver Planung setzt die Stadtgemeinde noch heuer gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft und den Vereinen ein regionales, innovatives Kundenbindungs- und Servicesystem um. Herzstück des Programms ist eine eigene Gänserndorf-App (Anwendungssoftware). „Mit dieser können bei jedem Einkauf Bonuspunkte gesammelt sowie Informationen rasch an die Benutzer weitergeleitet werden“, erklärt VP-Bürgermeister René Lobner.

Schindler VP-Bürgermeister René Lobner freut sich schon auf die neue App.Schindler

Die App steht auch als leistungsstarkes Informations-Tool für Stadt und Vereine zur Verfügung und bringt Botschaften auf Knopfdruck dorthin, wo sie hingehören – vom Sender zum Empfänger. Neben der App-Variante wird es auch eine physische Gänserndorf-Card für Kunden geben.

Was genau bringt das Ganze den Gänserndorfern? Lobner: „Sie haben dadurch viele Vorteile. Neben dem Bonusprogramm in den Geschäften gibt es rasche Informationen der Stadt zu allen wichtigen Themen – zum Beispiel, wann der nächste Müllabfuhr-Termin ist, welche Veranstaltungen stattfinden oder was die Vereine mitteilen. Und das Ganze in Echtzeit.“ Die lokale Wirtschaft wiederum informiert über ihre Angebote.

Im Rathaus registrieren

Mit der App könne man nie mehr Gemeindeinfos versäumen. Der Bürger entscheidet selbst, welche Informationen er mittels Push-Nachricht auf sein Smartphone/Tablet erhalten soll. „Die letzten Monate während der Coronakrise haben gezeigt, dass jeder zusätzliche Kommunikationskanal zu begrüßen ist“, betont Lobner.

Als Gänserndorfer muss man sich nur im Rathaus registrieren, dann kann man die App installieren. Kunden, die nicht in der Bezirkshauptstadt leben, können die Karten-Variante wählen. Diese bekommen sie in den Geschäften der Stadt.

Knapp 15.000 Euro hat das System die Gemeinde gekostet. Über die Karte bzw. App soll ab kommendem Jahr auch die Zugangsberechtigung für die Deponie geregelt werden.