Der NÖN wurde ein Foto zugespielt. Dieses zeigt Grünen-Fraktionssprecherin Gemeinderätin Beate Kainz – sie ist auch Bezirkssprecherin der Grünen –, wie sie mit ihrem Fahrrad auf der Bahnstraße unterwegs ist.

Das Problematische daran: Kainz benützt nicht den Radweg, obwohl die Straßenverkehrsordnung das vorschreibt. Somit beging die Politikerin, die immer wieder zusätzliche Radwege fordert, ein Verwaltungsdelikt.

Kainz: „Ich habe niemandem durch meine Fahrt auf der Straße geschadet.“ | Schindler

Was sagt Kainz zum Foto? „Ja, stimmt. Das war am Dienstag vor der letzten Gemeinderatssitzung und ich war auf dem Weg zum Rathaus.“ Warum fuhr sie nicht am Radweg? „Die Jahngasse war auch auf der Fahrbahn so schlecht geräumt, dass ich auf die Bahnstraße ausweichen musste – sonst fahre ich über Jahngasse, Neugasse und den Radweg auf der Bahnstraße.“

Der Radweg auf der linken Bahnstraßen-Seite sei aufgrund der Schneelage allerdings auch nicht befahrbar gewesen. „Sicherlich weiß der Mensch, der mich fotografierte, dass ich bei der Neugasse auf den Radweg fuhr – dort war er nämlich geräumt“, erklärt die Grüne.

Kainz über den anonymen Fotografen: „Schön, dass manche Leute sonst keine Probleme haben. Ich habe auf jeden Fall niemandem durch meine Fahrt auf der Straße geschadet.“