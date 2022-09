Straßenbau bei Nacht: Im Netz ging’s rund

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der letztwöchige NÖN-Bericht über nächtliche Straßenbauarbeiten an der Kreuzung B8/Strassergasse, die den Anrainern den Schlaf raubten, sorgte für hitzige Debatten im Internet. Innerhalb kurzer Zeit wurden über hundert Kommentare auf der Facebook-Seite der NÖN gepostet. Hier lesen Sie eine kleine Auswahl.

Eine Userin zum Beispiel meinte: „Manche Menschen müssen immer raunzen. Hätte man die B8 tagsüber sperren sollen? Wenn da ein Anrainer einkaufen oder zum Arzt fahren will und die Straße gesperrt ist, regt er sich dann sicher auch wieder auf.“ Ein anderer NÖN-Leser hingegen postete: „Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr hat Ruhe zu sein und fertig. Dass man darüber diskutieren muss, ist schon lächerlich.“

„Wen das stört, der muss halt in den Wald ziehen“

Ein dritter User wiederum betonte, dass es Ausnahmesituationen gebe, wo eben auch in der Nacht gearbeitet und somit gelärmt werden müsse: „Wen das stört, der muss halt in den Wald ziehen. Aber sogar dort werden ihn vermutlich die Tiere aufwecken.“ Sofort folgte der Konter des vorigen Posters: „Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten. Was wäre, wenn du am OP-Tisch liegst und der Chirurg wegen der nächtlichen Straßenarbeiten nicht ausgeschlafen ist?“

Ein anderer Leser brachte das Problem mit einer alten Weisheit auf den Punkt: „Jedem alles recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Eine Userin wiederum erklärte, dass sie froh wäre, wenn in ihrer Straße während der Nacht gearbeitet werden würde: „Wir werden nämlich wegen Asphaltierungsarbeiten ganze zwei Tage eingesperrt. Betroffen sind etwa 200 Mieter. Es gibt leider nur diese eine Straße zur Einfahrt der Tiefgarage.“

Eine weitere Userin ortete abschließend ein konträres Problem: „Was ist mit jenen, die vom Nachtdienst nach Hause kommen und wegen des Baustellenlärms untertags nicht schlafen können?“

Dieses Thema polarisiert

