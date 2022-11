629 Kilo für die Tafel gesammelt

Die Schulgemeinschaft des Konrad Lorenz Gymnasiums sammelte in den vergangenen Wochen länger haltbare und unverderbliche Lebensmittel sowie Hygieneprodukte. Organisiert wurde diese Sammelaktion vom Team des Jugendrotkreuzes und freiwilligen Mitarbeitern der „Team Österreich Tafel“ in Strasshof.

Die Spendenmenge war so riesig, dass die Waren sogar zwischendurch abgeholt werden mussten: Bereits nach eineinhalb Wochen waren so viele Kisten zusammengekommen, dass ein kleiner Transporter damit gefüllt werden konnte.

Ende Oktober übergab ein Teil des Jugendrotkreuz-Schulsprecherteams gemeinsam mit Jugendrotkreuz-Referent Thomas Hasenberger den zweiten Teil der Spenden. Die Leiterin der „Team Österreich Tafel“ (TÖT) in Strasshof, Maria Schravogl, war begeistert von der Spendenfreudigkeit der Gymnasiasten, Eltern und Lehrer. Sie bedankte sich im Namen der rund 150 Familien, die derzeit die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen.

Im Anschluss an die Übergabe wurden die Waren gewogen. Das Gesamtgewicht der Spenden kann sich sehen lassen, wie die Organisatoren finden: 629 Kilo an Lebensmitteln und Hygieneprodukten wurden im Rahmen der drei „TÖT“-Aktionswochen gespendet. Das Schulteam des Jugendrotkreuzes ist ebenfalls stolz, dass das Konrad Lorenz Gymnasium so fleißig gespendet hat. Das sei vor allem deswegen wichtig, weil Menschen in der Region unterstützt werden. Die Zahl der Bedürftigen steigt aufgrund der Teuerungen stetig, während die Spenden zurückgehen.

