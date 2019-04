Walter Krichbaumer, Obmann der Freien Bürgerliste Gänserndorf, ist verärgert. Er beanstandet, dass am verlängerten Osterwochenende in den Gemeinden Gänserndorf und Strasshof sowie im Norden des Bezirks keine Ordination eines niedergelassenen Allgemeinmediziners geöffnet war. Wer kurzfristig erkrankte, musste die telefonische Gesundheitsberatung 1450 anrufen.

Gänserndorfs VP-Bürgermeister Lobner entgegnet: „Laut Website der Gemeinde Strasshof übernahm Jutta Schleinzer aus Gänserndorf den Bereitschaftsdienst von 20. bis 22. April in Strasshof.“

Archiv Bürgerlisten-Obmann Walter Krichbaumer prangert Ärztenotdienst an.

Warum gab es diesen medizinischen Engpass am Wochenende? Bezirksärztevertreter Franz Tödling erklärt: „Der Verwaltungsgerichtshof kam zu der Erkenntnis, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, die die praktischen Ärzte verpflichtet, ihre Ordinationen an den Wochenenden und Feiertagen zu öffnen. Es besteht für diesen Zeitraum auch keine gesetzliche Regelung der Ordinationsöffnungszeiten.“

Der Versorgungsauftrag liege im Bereich der Länder und sei der NÖ Gebietskrankenkasse übertragen worden. Diese müsse sich nun mit der NÖ Ärztekammer auf ein Modell einigen. Tödling ergänzt: „In den letzten zehn Jahren wurde ein zweitägiger Dienst mit einer Pauschale von 100 Euro – also weit geringer als unter der Woche – abgegolten. In schlecht besetzten Ärztesprengeln müssen die Mediziner jede zweite Woche Notdienst leisten, in gut besetzten Sprengeln hingegen nur acht Mal pro Jahr. Das Problem ist also sehr vielschichtig.“

Die Ärztekammer appelliere derzeit nur an die Freiwilligkeit der ansässigen Ärzte, biete aber keinen Anreiz für die jetzige Phase der Überbrückung an, so Tödling. Derzeit herrsche eine schwierige Situation für Ärzte und Patienten, es müsse also schnell eine Lösung gefunden werden. Gerade in ländlichen Gebieten befinde sich die Praxis des Gemeindearztes oft an dessen Wohnort. Er müsse daher aus Sicht der Patienten quasi Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft leisten.

Übrigens: In der Bezirkshauptstadt hätten die Patienten in den letzten Jahren an den Wochenenden häufig den Weg in die Tagesklinik statt zum diensthabenden Allgemeinmediziner gewählt, hier sei somit am Osterwochenende kein Engpass aufgetreten.