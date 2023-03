Strom tanken mit Highspeed: Spezielle Ladestation kommt

Elektroautos werden immer mehr. Auch in Gänserndorf boomen die strombetriebenen Fahrzeuge. Haken an der Sache: Wer die Batterien des Vehikels nicht daheim laden kann, braucht eine öffentliche Ladestation. Etwa zehn dieser Energiezapfsäulen gibt es in der Bezirkshauptstadt bereits – Tendenz steigend. Die nächste Ladestation, diesmal Highspeed, entsteht bei der Forstinger-Filiale in der Bodenzeile.

Die Firma Forstinger, Österreichs Marktführer im Kfz-Zubehörhandel, will alle ihre 87 Zweigstellen sukzessive mit Stromtankstellen ausstatten. Die ersten E-Tanksäulen kommen in Wien, Graz, Salzburg und eben Gänserndorf. Mit im Boot ist die Firma Mer, Spezialist für ganzheitliche Ladelösungen und Betrieb von Ladepunkten. Das Ziel der Kooperation: Das Angebot hochwertiger Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge verdichten.

Die von Mer installierten HPC-Ladepunkte („High-Power-Charging“) – jeweils zwei pro Standort – erreichen eine Leistung von bis zu 300 kW und werden öffentlich zugänglich sein. Für das Laden benötigen Kunden die Mer-ConnectME-App oder eine Ladekarte eines Roaminganbieters.

Kainz: „Wichtig wäre eine Ladesäule beim Bahnhof“

„300 kW sind viel“, erklärt Grünen-Stadträtin Beate Kainz im NÖN-Gespräch: „Bei den jetzigen Stromzapfsäulen in Gänserndorf kann man lediglich mit 22 kW laden.“ Kainz freut sich natürlich über jede zusätzliche E-Tankstelle in der Stadt, der Standort in der Bodenzeile gefällt ihr aber weniger: „Dort haben wir schon den ÖAMTC und die Lidl-Filiale mit Ladestationen. Viel wichtiger wäre eine beim Bahnhof bzw. hinter der Volksschule, wo es zahlreiche Wohnungen gibt.“

