100 Kinder und zwölf Sprachen im strahlenden Heidekindergarten

Mit einem herzigen Lied hießen einige Kinder des Heidekindergartens in Gänserndorf-Süd die vielen Festgäste am Montag (17.10.) willkommen. Da wurde die Bildungseinrichtung in der Oed Aignerstraße nämlich ganz offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Nachdem der Regenbogen- und der Heidekindergarten saniert und um je zwei Gruppen erweitert wurden, zählt die Stadtgemeinde nun 29 Kindergartengruppen. „Es werden sicher noch mehr werden“, ist Bürgermeister René Lobner sichern. Das liege zum einen am Nachwuchs und zum anderen, weil bald auch Zweijährige in den Kindergarten gehen dürfen. „Seit 2012 haben wir 16 Millionen Euro in unsere Kindergärten investiert“, hat der Stadtchef eine weitere Zahl rund um die Kindergärten parat.

"Wir genießen den Kindergarten jeden Tag"

Geleitet wird der Kindergarten von Alexandra Fuchs, die dankbar ist, dass sie und ihr Team in die Planungen eingebunden waren und gehört wurden. „Wir genießen den Kindergarten jeden Tag“, sagt die Pädagogin. Darum sind auch die Tage des Baustellenbetriebs mittlerweile vergessen.

„Es lief nicht immer reibungslos“, spricht sie davon, dass die Bauarbeiten während des laufenden Betriebs für alle einer Herausforderung gewesen sind. Aber: „Alle Arbeiten wurden gut mit uns abgestimmt“, betont Fuchs. Und: „Von den Kindern konnten wir während der Baustelle viel lernen.“ Denn diese gingen mit den Veränderungen, die von einen Tag auf den anderen kamen, gut um und zeigten den Erwachsenen, dass man eben flexibel sein muss.

In den fünf Gruppen haben insgesamt 100 Kinder Platz. „Zwölf verschiedenen Sprachen begegnen sich hier in unserem Haus“, erklärt Fuchs, warum das Sprachförderprogramm im Heidekindergarten so wichtig ist.

Im Kindergarten lernen die Kleinen die Welt kennen

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnet derzeit gefühlt einen Kindergarten nach dem anderen, wie sie selbst sagt. Es seien wertvolle und traumschöne Gebäude wie diese in Gänserndorf, mit viel Holz und Licht, in denen den Kindern viel über die Welt gelehrt wird. „Eine Familie soll selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben leben“, will Teschl-Hofmeister den Familien die Wahl lassen, wann diese ihre Kinder in die Obhut des Kindergartens geben.

Stadtpfarrer Helmut Klauninger betonte ebenfalls, dass die Erwachsenen viel von Kindern lernen können. Nämlich, dass man sein ganzes Leben lang neue Dinge entdecken kann und, dass dies - wie bei den Kindern - Spaß machen sollte. „Hört ja nicht auf, neugierig zu sein“, wandte er sich vor der Segnung an die Kinder.

Ein Fuchs für die Landesrätin ...

Für die Kinder gab’s Schokotaler von der Gemeinde, für die Leiterin hatte Lobner Blumen im Gepäck, weil sie „sämtlichen Lärm und sämtliche Baustellenarbeiten ertragen hat“. Für Teschl-Hofmeister hatte der Stadtchef ein besonderes Geschenk: „Sie wäre fast nicht gekommen, weil sie gehört hat, dass sich in Gänserndorf ein Fuchs herumtreibt“, schmunzelte Lobner und zückte einen ungefährlichen und „ganze lieben“ Plüsch-Fuchs für die Landesrätin.

Danach erkundeten die Festgäste den Kindergarten und probierten voller Freude die modernen Spielgeräte in den Gruppen und im Garten selbst aus.

