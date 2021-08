Die Benefizaktion für den unter Autismus leidenden Julian am Fußballplatz in Gänserndorf-Süd war ein voller Erfolg. Insgesamt kamen bei dem Event rund 5.000 zusammen, diese werden für die Anschaffung eines Therapie-Assistenzhundes benötigt. Unterstützt wurde die Aktion vom Circus Aros und dem FC OMV Gänserndorf-Süd.

Zur Info: Der elfjährige Bub aus Gänserndorf leidet unter dem Asperger-Syndrom, das zu den Autismus-Erkrankungen zählt. Bei dieser Variante sind Sprache und Intelligenz gewöhnlich nicht beeinträchtigt. Schwierigkeiten hingegen haben die Betroffenen in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie bei der Reizverarbeitung. Julian zum Beispiel bekommt Schrei- und Aggressionsanfälle, wenn er von seiner Familie getrennt wird – etwa wenn er in die Schule gehen sollte.

Beste Unterhaltung für Jung und Alt

Bereits am Vormittag war das Benefizfest am Sportplatz gut besucht und Kinder sowie Erwachsene amüsierten sich prächtig. Es warteten Spiele- und Bastelstationen der Kinderfreunde, eine Luftburg, Ponyreiten sowie eine Schminkstation. Eine Abordnung des Strasshofer Eisenbahnmuseums Heizhaus war ebenso vor Ort – die Kids konnten mit der Gartenbahn ihre Runden am Sportplatz drehen. Selbstverständlich war auch für Speis und Trank gesorgt. Die kurzweilige Moderation von Johannes Kruty und flotte Musik machten das Benefizevent zu einem rundum gelungenen Fest.

Besonders erfreulich: Es blieb nicht bei den 5.000 Euro. Die Volkshilfe legt 1.500 Euro drauf, weitere 500 Euro kommen von der Stadt-SPÖ dazu. Damit ist bereits ein entscheidender Schritt für die Anschaffung des Therapie-Assistenzhundes, für den in etwa 20.000 Euro fällig werden, gelungen.