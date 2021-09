Die Gänserndorfer Grünen rund um Fraktionssprecherin Beate Kainz sind empört: „Fünf Tage bevor der neue Fahrplan in Kraft trat, wurde die Stadtgemeinde über die Auflassung einer Bus-Haltestelle informiert.“ Konkret geht es um die Haltestelle an der Kreuzung Hochwaldstraße/Äußere Jochenstraße. „Die Stadtgemeinde hat den Sommer damit verbracht, sämtliche Forderungen der Behörde zu erfüllen, um es auch den größten Bussen zu ermöglichen, diese Haltestelle anzufahren“, ärgert sich Kainz.

Gebracht hat alles nichts: Seit vergangener Woche gibt es von der Haltestelle Hochwaldstraße nur noch einen Bus um 6.41 Uhr in Richtung Gänserndorf-Bahnhof und keine Nachmittagsbusse aus Deutsch-Wagram. „Menschen, die diese Haltestelle bisher genutzt haben, müssen nun einen Anmarsch von rund 1,5 km in Kauf nehmen, wenn sie in den Bus steigen wollen.“

„Wichtigen Verbindung“ fällt weg

In dasselbe Horn stößt Günter Schweitzer, Grünen-Stadtrat für den öffentlichen Verkehr: „Während österreichweit an Taktverdichtungen gearbeitet wird, verliert die Bezirkshauptstadt Verbindungen im öffentlichen Verkehr.“ Es gebe keinen Grund, die besagte Haltestelle aufzulassen und einen großen Teil von Gänserndorf-Süd von dieser „wichtigen Verbindung“ abzuschneiden. Schweitzer geht davon aus, dass der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seine Pläne revidiert.

Der denkt aber nicht daran. VOR-Sprecher Georg Huemer gegenüber der NÖN: „Gerade in dieser Region konnten wir im April dieses Jahres den öffentlichen Verkehr auf ein neues Niveau heben – plus 20 Prozent Regionalbus-Leistungen!“ Die Vorwürfe der Grünen seien für ihn somit unfair.

Konzession für 15-Meter-Bus fehlt

Was die Hochwaldstraße betrifft, sei die Sachlage einfach erklärt: „Die Haltestelle bzw. der gewünschte Linienverlauf der Regionalbuslinie 521 kann aufgrund einer fehlenden Konzession für den zum Einsatz kommenden 15-Meter-Bus noch nicht bedient werden.“ Der VOR habe keinerlei Möglichkeiten, in den Vorgang der Konzessionierung einzugreifen. Voraussichtlich mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember – da sollte die Konzession vorliegen – werde die Hochwaldstraße wieder wie gewohnt angefahren, so Huemer abschließend.