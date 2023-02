Akita verbiss sich in kleiner Mischlingshündin: Tot

Ein Akita, ein großer japanischer Spitz, riss sich von der Leine los und attackierte einen kleinen Mischling. Der Mix wurde dabei so schwer verletzt, dass er drei Tage später starb.

Zur Erklärung: Akitas sind robuste und starke Hunde, die über 30 Kilogramm schwer werden können. Sie zeigen ein ausgeprägtes Jagd- und Schutzverhalten. Während sie Menschen meist freundlich oder gleichgültig begegnen, mögen sie keine fremden Hunde in ihrer Nähe.

Letzteres musste die kleine Chira am eigenen Leib erfahren. Eine Augenzeugin erinnert sich im NÖN-Gespräch: „Beide Hunde waren angeleint. Plötzlich begannen sie zu bellen.“ Die Besitzerin des Akita klemmte ihren Vierbeiner zwischen die Beine, weil sie ihn nicht mehr halten konnte. Der schlüpfte nach hinten aus seinem Halsband und sprang sofort den Mischling an. Er verbiss sich regelrecht in ihn und beutelte diesen hin und her.

Schock: Mix wurde teilweise skalpiert

Nachdem die Tiere endlich getrennt werden konnten, sah man die blutigen Folgen der Attacke: Chira war teilweise skalpiert. Sie wurde sofort zu Tierärztin Birgit Dumhart nach Untersiebenbrunn gebracht, die den Vierbeiner über zwei Stunden lang operierte und drei Tage lang um sein Leben kämpfte – leider ohne Erfolg.

Die Augenzeugin zeigt sich eine Woche nach dem tragischen Zwischenfall noch immer entsetzt: „Hunde sind nach wie vor eine Sache. Es geht nur um Sachbeschädigung und die gegnerische Versicherung bezahlt. Da gehört das Gesetz endlich geändert.“ Die Frau habe nun Angst, beim Zaun der Akita-Besitzerin vorbeizugehen: „Der ist lediglich einen Meter hoch. Was ist, wenn er beim nächsten Mal drüberspringt und einen Menschen, vielleicht sogar ein Kind, anfällt?“

Bei der Polizei gemeldet wurde die Hunde-Attacke übrigens nicht. „Ein Fehler“, wie Chefinspektor Karl Löffler vom Bezirkspolizeikommando erklärt: „Wir würden Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg sowie eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft nach dem Hundehaltegesetz erstatten.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.