Bürgergespräche über Raser, Umleitungen und Schutzwege

Um zu „wissen, wo der Schuh drückt“, lud Bürgermeister René Lobner mit den Stadt- und Gemeinderäten der ÖVP zum Bürgergespräch in Gänserndorf-Süd ein. In zwangloser Atmosphäre bei Bier, Spritzer und Limonade berichtete Lobner am Platz vor der Emmaus-Kirche, was sich in den vergangenen Jahren in Gänserndorf-Süd getan hat: Die Kindergärten wurden erweitert, ein Hort installiert und eine neue Volksschule errichtet. „Nächstes Jahr werden wir beim Hort in Gänserndorf-Süd nachrüsten und mit der Erweiterung starten“, spricht der Stadtchef über anstehende Projekte.

Spätestens im Frühjahr 2024 wird auch der letzte freie Platz in diesem Bereich bespielt werden: Es gibt einen Investor, der eine Kombination aus Gastro, kleinen Geschäften, Büros, Ordinationen und Wohnungen errichten wird. Wenn die Bauarbeiten zu diesem Projekt starten, werden neben der Volksschule neue Parkplätze errichtet.

Verkehr wird künftig besser gelenkt

Ein dominierendes Thema der Gespräche war natürlich die Infrastruktur. Von zwei Verbindungsstraßen zur Stadt Gänserndorf ist derzeit nur eine verfügbar. Wie berichtet wird die Siebenbrunner Straße etwa vier Wochen länger als geplant aufgrund der Sanierungsarbeiten nicht befahrbar sein. „Ich bin trotzdem dankbar, dass die Sanierung passiert“, so Lobner, der erneut betont, dass die Gemeinde nicht der Auftraggeber sei. „Wir nehmen aber jede Kritik, die uns erreicht, ernst und geben sie weiter“, verspricht der Stadtchef. Die Kreuzung bis zur Haidlisse werde immerhin pünktlich zum Schulanfang fertig.

Viele taten auch ihren Unmut über die Umleitungsstrecke kund und hatten Ideen, wie es besser laufen könnte. „Beamte sind mächtiger als der Bürgermeister“, klärte Lobner auf, dass die Bezirkshauptmannschaft dafür zuständig sei. „Das sind doch Unterwasserakrobaten ...“, kommentierte ein Bürger die Beamten, die nur an ihren Schreibtisch sitzen würden und von der Lage vor Ort keine Ahnung hätten.

Wenn die Baustelle fertig ist, werde sich, so hofft Lobner, die Verkehrssituation als Ganzes verbessern. Klar sei aber: „Den Stau werden wir nicht wegbekommen.“ Der Verkehr könne nur besser gelenkt werden. Das gefiel den Gänserndorfern, die unter den vielen Fahrzeugen leiden, nicht. „Schreibt alle Ministerin Gewessler einen Brief, dass sie endlich die S8 zulassen soll“, riet der Stadtchef und erntete dafür Applaus.

In den Gesprächen, die in kleineren Grüppchen geführt wurden, ging es hauptsächlich darum, dass in vielen Straßenzügen zu schnell gefahren wird. „Der 30er interessiert keinen“, beobachteten die Bürger selbst Mütter, die im Bereich der Volksschulen oder anderen Straßen in Gänserndorf-Süd viel zu schnell dran sind. „Jeder ist selbst verantwortlich, wie schnell wir in unseren Gassen fahren“, appellierte Lobner an die Eigenverantwortung.

Immerhin gibt es nun im Bereich der Volksschule, des Kindergartens Wolkenschiff und dem Heide-Kindergarten zwei neue Schutzwege. „Es war und ist mir ein Anliegen, alle rechtlich möglichen Maßnahmen im Interesse der Verkehrssicherheit, speziell für unserer Kinder, umzusetzen“, meinte der Bürgermeister in einer Aussendung.