Carsharing: Neues Elektroauto in Betrieb

Der Carsharing-Verein E-Gans-Mobil übergab am Wochenende offiziell das Elektroauto in der Hochwaldstraße. In den zwei Wochen, in denen das Fahrzeug bereits in Gänserndorf-Süd stationiert ist, wurde es 60 Mal gebucht und hat rund 1.000 Kilometer zurückgelegt.

Der Vorstand bedankt sich beim Verein Lebensraum, der das Carsharing-Projekt mit der Errichtung einer Ladestation unterstützte und den Parkplatz an den Verein vermietet. Diese Maßnahmen waren die Voraussetzung, um ein Carsharing-Auto nach Gänserndorf-Süd zu bringen. Wenn der Wagen nicht unterwegs ist, lädt er am Parkplatz an der Kreuzung Hochwaldstraße/Tannengasse.

E-Gans-Mobil-Vorsitzende Beate Kainz: „Wir sind sicher, dass mit dem Elektroauto einige Zweit- und Dritt-Pkw eingespart werden können.“

