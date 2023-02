Der Tod lauert auf der Umfahrung

Ein Schönfelder, der regelmäßig die Umfahrungsstraße benützt, schlägt Alarm: Auf und neben der Fahrbahn sollen immer wieder tote Hasen liegen. „Offenbar brechen die Tiere aus einem Gehege vom Gut Aiderbichl aus. Vielleicht ist ja irgendwo ein Loch im Zaun“, vermutet der Anrufer am NÖN-Telefon. Ihm tun die Hasen, die unter die Räder kommen, auf jeden Fall leid und er hofft, dass sich die Situation bald bessert.

Was sagt das Gut Aiderbichl dazu? „Wir haben auf unserem Areal in Gänserndorf gar keine Hasenhaltung. Von uns stammen die Tiere nicht“, erklärt Sprecherin Susanne Arnezeder. Und weiter: „Wahrscheinlich handelt es sich um Wildkaninchen und Wildhasen, die seit vielen Jahren in der Gegend leben – schon bevor es das Gut Aiderbichl in Gänserndorf gab.“

Hier muss man handeln

Beim NÖN-Lokalaugenschein bestätigte sich auf jeden Fall die Wahrnehmung des Schönfelders: Neben der Fahrbahn hoppelten seelenruhig zwei Hasen. Auch ein totes Tier lag auf einem Grünstreifen direkt bei der Straße.

Können vielleicht die Grünen etwas unternehmen? Bezirkssprecherin Beate Kainz sah sich die Lage jetzt an: „Tatsächlich tummeln sich auf Höhe des Gut Aiderbichl Kaninchen in den verschiedensten Farbvarianten. Sie waren früher beim Giraffenauslauf des Safariparks angesiedelt und haben sich vermutlich zur Straße hin durchgegraben.“ Die Grüne weiter: „Damit hier Maßnahmen eingefordert werden können – und sei es nur eine Tafel, die auf die Tiere aufmerksam macht –, müssten die Kadaver auf der Straße erfasst werden.“ Die BOKU stellt dafür die App „Roadkill“ zur Verfügung.

„Gemeinsam können wir die besondere Gefahr, die sich für Tiere an dieser Stelle ergibt, sichtbar machen – und hoffentlich entschärfen“, so Kainz.

