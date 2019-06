„Ein Ende der Raserei in der Fuchsenwaldstraße“ fordert SPÖ-Stadtrat Michael Hlavaty – damit Fußgänger, Hundehalter und Radfahrer künftig keine Angst mehr haben müssen. Die Genossen werden diese Woche im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag für verkehrsberuhigende Maßnahmen einbringen – konkret sollen drei Beton-Bodenschwellen errichtet werden.

Schindler SP-Stadtrat Michael Hlavaty: „Die Raserei muss ein Ende haben.“

SP-Vorsitzende Stadträtin Ulrike Cap erklärt: „In der Fuchsenwaldstraße wird, seitdem die neue Umfahrung fertig ist, oft gerast. Auch der Verkehr nimmt dort stark zu.“ Es sollen sich schon einige Anrainer über die Situation beschwert haben. Beide SP-Stadträte erwarten einen einstimmigen Beschluss in der Gemeinderatssitzung: „Gegen unseren Antrag zu stimmen, wäre, wie gegen die Bevölkerung in Gänserndorf-Süd zu stimmen.“

Schindler SP-Stadträtin Ulrike Cap: „Wer dagegen stimmt, stimmt gegen die Bürger.“

Die VP sieht dies anders. Bürgermeister René Lobner: „Das ist wieder eine rein populistische Forderung der SPÖ – ein plan- und konzeptloser Schnellschuss vor einer Wahl. Bodenschwellen sind nicht verkehrsberuhigend. Zwischen ihnen wird weiter gerast. In anderen Straßen haben wir diese wieder weggerissen.“

Im Übrigen werde sich die Situation ohnehin bald entspannen: „Wenn nämlich die Anbindung der Umfahrung an den Siedichfürweg – von der Stadt kommend – fertiggestellt ist.“ Außerdem sei bereits ein „vernünftiges Konzept“ zur Verkehrsberuhigung des gesamten Grätzels in Arbeit, so Lobner.