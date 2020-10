Gruselige Gesellen kommen aus dem Hinterhalt.

Die Nacht ist kühl, zarte Nebelschwaden bedecken den Boden, bunte Blätter fliegen durch die Luft, es ist 19 Uhr. Ich spaziere durch die Jasmingasse und genieße die frische Herbstluft und die leicht mystische Stimmung. Plötzlich bewegt sich ein Gebüsch hinter einem Gartenzaun, seltsame Geräusche ertönen, ein riesiges Kürbiskopf-Gespenst wird immer größer und größer und beginnt mit schlenkernden Armen vor mir zu tanzen.

Thomas Muck, Michaela Fiala

Ein paar Schritte weiter bewegt sich eine weitere riesige Gestalt – es ist ein in einen Mantel gehülltes Skelett, das mich mit gruselig-blecherner Stimme mit den Worten „Die Zeit ist gekommen … es gibt kein Entkommen“ wieder zum Stehenbleiben animiert. Es breitet seine riesigen Flügel aus, schwankt von links nach rechts und stößt schauriges Gelächter aus. Daneben beginnen Krähen zu krächzen und eine Vogelscheuche taucht blitzschnell aus der Dunkelheit auf. Auf der Terrasse leuchten Hologramme von Poltergeist, Seelenfresser und einer alten Geisterlady auf. Mehrere Skelette scheinen das Haus zu bewachen. Was für ein Halloween-Spektakel! Wer steckt hinter dieser aufwändigen Gartendekoration?

Es ist der 29-jährige Chemiker Patrick Hirtl, der seit seiner Kindheit Figuren sammelt, die sich bewegen. Seit fünf Jahren gibt es in seinem Vorgarten indirekt beleuchtete Standfiguren wie den Totenpriester mit seinem Kessel (Foto). Im Vorjahr importierte er die erste pneumatische Puppe aus Amerika, heuer gesellte sich eine weitere dazu: Kürbisköpfchen (Foto) und Todesengel sind 100 kg schwer und 3m hoch. Die Vogelscheuche hat der Hobbytechniker in über dreiwöchiger Bauzeit selbst hergestellt. Dazu musste das Stahlskelett geschweißt, die Pneumatikzylinder berechnet und die Elektrik installiert werden. Alle Figuren werden über Bewegungssensoren gesteuert.

Hirtl will mit seinen Installationen anderen Menschen Freude bereiten, er erklärt: „Ich bin seit Jahren von Halloween in den USA beeindruckt und gefesselt. Ich will den Menschen diese andere Welt zeigen und sie zum Staunen bringen.“ Er freue sich, wenn Leute vor seinem Garten mit ihm und miteinander ins Gespräch kommen. Der Deko-Aufbau dauerte dieses Jahr zwei Wochen, das Straßenspektakel startete drei Wochen vor Halloween. Für nächstes Jahr plant der kreative Geist bereits den Bau weiterer Figuren, die aus dem Hinterhalt kommen, um zu erschrecken.

Halloweenpartys wird es dieses Jahr nicht geben, aber ein Spaziergang durch die Jasmingasse zwischen 17.30 und 22 Uhr lohnt sich für Freunde dezenter Gänsehaut und Gruselfans bis Ende Oktober auf jeden Fall.