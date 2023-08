Gut Aiderbichl: Ehemalige Labor-Affen suchen Paten

Aufgrund ihrer genetischen Ähnlichkeit zum Menschen wurden die Schimpansen in den 1970er- und 1980er-Jahren als Babys in ihrer Heimat gefangen und nach Österreich gebracht. Im Dienste der Forschung wurden sie 20 Jahre in Isolation gehalten, ohne ihre Artgenossen zu kennen oder die Sonne zu fühlen. In beengten Laborkäfigen mussten sie für Tierversuche zur Verfügung stehen.

Viele von ihnen verstarben qualvoll. Als die Versuche mit den Tieren 1997 eingestellt wurden, waren sie endlich erlöst. Der Pharmakonzern finanzierte eine weitläufige Affenanlage im Gänserndorfer Safaripark und bezahlte den Unterhalt für die Ex-Laboraffen. Als der Safaripark 2004 in Konkurs ging, übernahm Gut Aiderbichl die Anlage und die Betreuung der traumatisierten Schimpansen.