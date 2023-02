Hasen in Gefahr: Jetzt wird Zaun erneuert

Das Hasen-Problem entlang der Umfahrung von Gänserndorf-Süd könnte kurz vor der Lösung stehen: Das Gut Aiderbichl ist gerade dabei, sein Gelände zu sichern und einen neuen Zaun zu bauen. „So soll verhindert werden, dass die Wildtiere auf die Umfahrungsstraße laufen“, erklärt Gut-Aiderbichl-Sprecherin Susanne Arnezeder gegenüber der NÖN.

Wie berichtet, werden auf der Fahrbahn ständig Wildkaninchen und Wildhasen überfahren und getötet. Die Vierbeiner stammen vermutlich aus einer Kolonie, die sich zu Zeiten des Safariparks beim Giraffenauslauf angesiedelt hatten. Mittlerweile dürften sich die Nager bis zur Umfahrung durchgegraben haben.

Die Gänserndorfer Grünen hatten, nachdem sie von der NÖN auf das Problem aufmerksam gemacht worden waren, bei einem Lokalaugenschein Löcher im Maschendrahtzaun sowie in der Erde im Bereich des Gitters entdeckt. „Da es sich um Wildkaninchen und Wildhasen handelt, die seit vielen Jahren – schon bevor es das Gut Aiderbichl in Gänserndorf gab – in der Gegend leben, werden sie nicht von uns eingefangen“, erklärt Arnezeder.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.