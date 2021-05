Beim Heidekindergarten wird derzeit eifrig gearbeitet – das freut auch ÖVP-Bürgermeister René Lobner: „Unsere Bauhof-Mitarbeiter errichten im hinteren Bereich des Gartens eine Stützmauer, um das abschüssige Gelände für die Kinder nutzbar zu machen.“ Über 200 Quadratmeter Spielfläche werden dadurch gewonnen.

Im vorderen Bereich ist der Generalunternehmer mit der Bodenplatte fertig und die Vorbereitungen für die Holzelemente laufen. Lobner: „Sofern das Wetter passt, werden die Elemente bereits in diesen Tagen kommen.“

Zur Erinnerung: Der Kindergarten wird von derzeit drei auf fünf Gruppen vergrößert und generalsaniert. Als Architektin fungiert Silvia Prager. Der Zubau erfolgt in Holzriegelbauweise – die Arbeiten finden bei laufendem Kindergarten-Betrieb statt. Die Sanierung der alten Gebäudeteile wiederum ist in den Sommerferien geplant. In dieser Zeit wird die Betreuungsstätte natürlich geschlossen. Im September soll der erweiterte Kindergarten eröffnen.