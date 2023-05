Kinder schmückten ihren Maibaum

Das Team der ÖVP-Gänserndorf lud vergangenen Sonntag zum Kindermaibaumfest am Fancourtgelände neben der Emmauskirche in Gänserndorf-Süd. Das Highlight war das gemeinsame Schmücken des Maibaums, der danach in traditioneller Weise aufgestellt wurde.

Die Kinder gestalteten außerdem Holztafeln mit ihren Namen darauf, die dann am Maibaum befestigt wurden. „Es war wieder ein wunderbares Fest“, berichtet Bürgermeister René Lobner. „Besonders freut mich, dass so viele Bürger aus Süd und Stadt an der Veranstaltung der ÖVP-Gänserndorf teilnahmen.“ Hier führte er viele persönliche Gespräche, bei „denen ich einmal mehr die Möglichkeit hatte, die Gänserndorfer noch besser kennenzulernen“.

