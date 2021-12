Mehr Sicherheit für Anrainer: „Danke für die Abbiegespur!“

Betroffene Autolenker jubeln über die neue Rechtsabbiegespur von der Umfahrungsstraße in die Strasshofer Straße. „Danke an alle, die an der Realisierung dieser wichtigen Abbiegespur mitgewirkt haben, aber auch an das Land NÖ, das bereit war, ein Versäumnis zu korrigieren“, meint etwa Walter Lang.

Wie die NÖN berichtete, kam es an dieser Kreuzung immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen wegen der Rechtsabbieger. Nachfahrende Fahrzeuglenker hielten zu wenig Sicherheitsabstand oder überholten gar den Abbieger auf der Kreuzung, weil sie dessen Fahrmanöver nicht abwarten wollten.

Nachdem Lang und seine Mitstreiter auf den neuralgischen Verkehrspunkt aufmerksam gemacht hatten, setzten sich ÖVP-Bürgermeister René Lobner und sein Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs beim Land für eine Lösung des Problems ein. Lang erinnert sich: „Davor wurde ich vom Land nur vertröstet. Es sei alles in Ordnung und rechtskonform.“ Und weiter: „Erst, als ich mich an die NÖN und den Bürgermeister wandte, kam Bewegung in die Sache.“ Danach habe das Land doch eingesehen, dass die Rechtsabbiegespur notwendig ist, so der Gänserndorfer.