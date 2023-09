Mit Udo von der Karaoke-Bar auf die große Bühne

Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Davon kann Raimund Prais ein Lied singen – eigentlich 450. So viele hat der Gänserndorfer in seinem Repertoire. Der 56-Jährige ist schließlich Schlagersänger und einer der erfolgreichsten Udo-Jürgens-Interpreten im deutschsprachigen Raum. Nur im Bezirk kennt man ihn noch relativ wenig. Trotzdem: In den nächsten ein bis zwei Jahren plant er international seinen großen Durchbruch.

In der Glanz- und Glamour-Welt nennt sich der Gänserndorfer „Von Gründorf“. Wie kam er eigentlich zu diesem Künstlernamen? „Mein Urgroßvater hieß Karl von Gründorf. Er war Intendant am Theater in der Josefstadt.“ Aufgewachsen ist der Musiker mit seinen zehn (!) Geschwistern auf einem Bauernhof in Kapellerfeld, einer Katastralgemeinde von Gerasdorf (Bezirk Korneuburg).

Danach lebte er in verschiedenen Orten in Niederösterreich, kurz auch in Wien: „Lärm und Hitze waren dort aber unerträglich.“ 2008 übersiedelte „Von Gründorf“ schließlich nach Gänserndorf-Süd. Seinen Traum, nur noch von der Musik zu leben, musste er wegen Corona aufgeben: „Während so einer Pandemie hast du keinen einzigen Auftritt. Da bist du schneller pleite, als du denkst.“

„Von Gründorf" bei einem seiner Auftritte. Foto: privat

40 bis 50 Mal im Jahr tritt der Sänger, Entertainer und Moderator auf: In der Lugner City, im Millenium Tower, im Vindobona, im Casino Velden sowie in diversen tschechischen Casinos oder bei Schlager-Events wie zum Beispiel im kroatischen Umag. Manchmal hat er 100 Zuhörer, manchmal 700. Einmal sang er sogar vor 16.000 Menschen: „Das war am 30. September 2014 am Wiener Ring anlässlich des 80. Geburtstages von Udo Jürgens. Ich wurde von Madame Tussauds für den Auftritt gebucht.“

Begonnen hatte alles an einem Abend im Jahr 2011. Damals saß der Gänserndorfer in einer Wiener Karaoke-Bar und interpretierte dort ein Lied von Udo Jürgens. Das Publikum war begeistert. Sein erstes Konzert gab er dann wenig später bei einer Benefizveranstaltung des Roten Kreuzes Gerasdorf, wo er ehrenamtlich als Rettungssanitäter arbeitete. Diese Udo-Jürgens-Show war ausverkauft. Die nächste gibt es übrigens am 13. Oktober in Traismauer.

„Von Gründorf“ hatte schon als Kind im Schulchor gesungen. Im Laufe der Zeit wurde er ein großer Udo-Jürgens-Fan. Warum? „Weil mich seine Lieder faszinieren. Die sind heute noch genauso aktuell wie damals, als er sie veröffentlichte.“ Kurz vor einem Konzert am Wiener Naschmarkt am 21. Dezember 2014 - es war gegen 16 Uhr - erfuhr der Interpret, dass Udo Jürgens verstorben ist: „Wir hatten überlegt, ob wir den Auftritt absagen, spielten dann aber doch.“ Udo hätte es so gewollt: „Ich habe ihm das Lied ,Der Mann am Klavier' gewidmet.“

Wenn „Von Gründorf" Udo Jürgens interpretiert, darf natürlich der berühmte Bademantel der Musiklegende nicht fehlen. Foto: Schindler

2014 erschien auch das erste Album des Gänserndorfers mit dem Titel „Mein Traum“. Alle Texte schrieb er selbst und auch die Musik hatte er mitkomponiert. Die Platte ist mit Big-Band-Sound an Udo Jürgens' Schaffen angelehnt. Das zweite Album „Dafür lohnt es sich zu leben“, das 2018 auf den Markt kam, klingt schon anders und nicht mehr nach Udo. Elf Singles gibt es auch. Seit zwei Jahren arbeitet „Von Gründorf“ mit Produzent Christian Zierhofer, den man in der Szene schätzt, unter dem Label „Stella Musica“ erfolgreich zusammen. Nächstes Jahr soll „Von Gründorfs“ drittes Album erscheinen.

Weiß der Gänserndorfer eigentlich, dass er optisch der Schlager-Legende Roland Kaiser ähnlich sieht? „Das wurde mir schon öfters gesagt.“ Lieder von Roland Kaiser interpretiert er natürlich auch. Mehr Songs beherrscht er aber von Udo Jürgens, nämlich 65 an der Zahl. Hat er ein Lieblingslied von Udo? „Nicht wirklich, dafür gibt es einfach zu viele gute.“

Übrigens: „Von Gründorf“ bezeichnet Jürgens gar nicht als Schlagersänger, sondern als Liedermacher. Und wer war der größte Schlagersänger aller Zeiten? „Peter Alexander, würde ich sagen.“ Was unterscheidet den Gänserndorfer von anderen Udo-Jürgens-Interpreten? „Es gibt viele, die die Studioaufnahmen von Udo singen. Ich hingegen interpretiere die Live-Versionen von ihm.“

Jetzt ist „Von Gründorf“ aber mit seinen eigenen Songs auf dem Weg zum großen Durchbruch: „Das ist mein Ziel für die nächsten ein bis zwei Jahre.“ Planen kann man diesen natürlich nicht: „Nur ein Lied, das richtig einschlägt, und du bist in einer anderen Liga.“ Auch finanziell – versteht sich.