Neue Volksschule nun offiziell eröffnet .

Auch wenn sie schon seit vergangenem September in Betrieb ist – am Montag wurde die neue Volksschule in Gänserndorf-Süd feierlich eröffnet. VP-Bürgermeister René Lobner und Schuldirektorin Edith Vogl konnten im Rahmen des Festaktes sogar Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßen.