Der Waldkindergarten beim Kreisverkehr in Gänserndorf-Süd ist ein Überbleibsel der Vergangenheit. Er stammt noch aus der Zeit, als das Laterndl noch Gasthaus war und im Safaripark Giraffen lebten. Kindergarten war in dem Gebäude aber schon länger keiner mehr untergebracht, zuletzt diente es als Lager. Bald gehört es endgültig der Vergangeheit an: Letzten Mittwoch wurde vor den gelben Mauern des ehemaligen Kindergartens nämlich das Projekt „Junges Wohnen“ vorgestellt.

Die WET-Gruppe wird hier zwölf Wohneinheiten mit bis zu 57 Quadratmetern Wohnfläche erbauen. Sie werden vom Land NÖ gefördert, der Wohnbauträger investiert knapp zwei Millionen Euro. Geplant sind ein dreigeschoßiges Gebäude mit Gärten für die Erdgeschoßwohnungen und Parkplätze, wo jetzt Bäume stehen.

Für Bürgermeister René Lobner (ÖVP) ist das Projekt ein weiterer Schritt des Projektes „Zentrum Gänserndorf-Süd“. Er geht von großem Interesse aus und möchte „primär die jungen Gänserndorfer bedienen“. Gegenüber der Wohnanlage werden möglicherweise Gastronomie und kleine Geschäfte das neue Ortszentrum bereichern.