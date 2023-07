Gänserndorf-Süd Rehbock saß in einem Garten in der Falle: Feuerwehr öffnete Zaun

Das Tier war sichtlich gestresst. Die Feuerwehr befreite es aus seiner misslichen Lage. Foto: FF Gänserndorf

E in Rehbock hatte sich am Freitag in einem Garten in Gänserndorf-Süd verirrt. Der Vierbeiner fand keinen Ausweg mehr und lief völlig verängstigt im Garten herum. Deshalb wurde schließlich die Feuerwehr alarmiert.

„Um das Tier nicht noch mehr zu stressen, öffneten wir einen Teil des Zaunes. Wir wollten, dass der Rehbock dadurch auf den benachbarten Acker entkommen kann“, erinnern sich die Einsatzkräfte. Der Plan ging auf. Das scheue Wildtier schlüpfte durch den lockeren Zaun und lief unverletzt auf das angrenzende Feld. Die FF öffnete den Zaun, sodass der Rehbock auf den angrenzenden Acker entkommen konnte. Foto: FF Gänserndorf Danach wurde der Zaun wieder befestigt und die Feuerwehrleute konnten nach knapp 30 Minuten wieder in ihr FF-Haus einrücken.