Schimpanse Holo für immer eingeschlafen

Holo kuschelt sich in seine geliebte Hängematte – vor wenigen Tagen passierte dies zum letzten Mal. Er sollte seine Augen nie mehr öffnen. „Jetzt ist er im Affenhimmel“, sind sich die Pflegerinnen sicher. Im Freigehege auf dem Gelände des ehemaligen Safariparks war Holo in seinem Element. Nach vielen Jahren als Versuchstier im Labor konnte er hier so etwas wie Freiheit genießen. Holo aß gerne Selleriestangen – außer als sein Freund Jakob starb. Da trauerte er um seinen Artgenossen und hatte kaum Appetit.

