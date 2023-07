Noch vor dem Eintreffen der FF gelang es den Besitzern der Tiere, ihre drei Fellnasen in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus der Familie verhindern. Fazit: Familie und Kaninchen wohlauf. Was das Feuer verursachte, ist nicht bekannt.

Der Kaninchenstall wurde ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: FF Strasshof