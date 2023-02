Mit den neuen Verkehrsinseln in der Oed-Aigenstraße können sich nicht alle Anrainer anfreunden – und schon gar nicht Johannes Kruty. Der ehemalige ÖVP-Gemeinderat und jetzige Fußballclub-Obmann hat sogar eine Petition verfasst, die zahlreiche Bürger unterschrieben: „Die Einwohner von Gänserndorf-Süd möchten diese Schikanen auf der Straße, die sehr verkehrsbehindernd sind, wieder weghaben.“

ÖVP-Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs: „Diese Petition erfüllt nicht die Voraussetzungen.“ Foto: Schindler

Kruty übergab die Petition samt Unterschriften der Gemeinde. Der zuständige ÖVP-Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs soll diese mit den Worten „Das kommt in die Schublade!“ entgegengenommen haben. „Außerdem wurde mir gesagt, dass wir zu wenige Unterschriften haben und dass die Bürger vor der Errichtung der Inseln befragt wurden. Ich kenne aber Bewohner in der Oed-Aigenstraße, die nicht befragt wurden“, ärgert sich Kruty.

Was sagt Halwachs zur Problematik? „Soweit ich mich erinnern kann, waren es 78 Unterschriften, die über eine Gemeinderätin an mich übermittelt wurden.“ Aus der Unterschriftenliste sei nicht ersichtlich gewesen, wer für sie verantwortlich zeichnet: „Die Gemeinderätin sagte, dass sie ersucht worden war, nicht zu sagen, von wem sie die Liste bekommen hat.“ Der Großteil der Unterzeichneten sei gar nicht in Gänserndorf wohnhaft, sondern stamme aus verschiedenen Gemeinden im Bezirk sowie aus Kärnten.

Johannes Kruty: „Keiner will diese Verkehrsinseln.“ Foto: Aichinger

Kruty habe dann Halwachs gefragt, ob sein Anliegen in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werde: „Als ehemaliger Mandatar hätte er wissen müssen, dass ein Initiativantrag die Unterschriften von so vielen Wahlberechtigten benötigt, wie bei der letzten Gemeinderatswahl Stimmen für die Erlangung eines Mandates notwendig waren.“

Dies sei nicht gegeben gewesen. Ferner fehlten Name und Adresse eines Zustellungsbevollmächtigten und dessen Vertreters. „Somit erfüllte die Petition nicht die Voraussetzungen eines Initiativantrages. Dies habe ich auch Kruty mitgeteilt“, erklärt Halwachs. Die Petition sei übrigens nicht in der Lade verschwunden, sondern „veraktet“ worden: „Auch die Mitglieder des zuständigen Ausschusses wurden von mir informiert.“

Auch diese Fahrbahnverschwenkungen („Ohrwascheln“) wurden errichtet, um die Raser in der Oed-Aigenstraße einzubremsen. Foto: Mattes

Der Verkehrsstadtrat hält fest, dass sowohl die Verschwenkungen in der Oed-Aigenstraße (im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen) als auch die in der Fuchsenwaldstraße unter Bürgerbeteiligung errichtet wurden: „Beide Straßenzüge waren Rennstrecken und die Anrainer ersuchten die Gemeinde um eine Lösung.“ Zwischenzeitlich sei auch die 30-km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Oed-Aigenstraße erweitert worden – ebenfalls auf Ersuchen der Anrainer, so Halwachs.

