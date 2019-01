Ein düsteres Zukunftsszenario beschäftigt derzeit VP-Bürgermeister René Lobner: Zahlreiche neue Wohnungen und Reihenhäuser, die in den kommenden Jahren in Gänserndorf-Süd wie Schwammerl aus dem Boden schießen könnten. „Das wäre eine Katastrophe, weil wir dafür nicht genügend Kindergarten- und Volksschulplätze haben“, betont der Stadtchef, der nun im Gemeinderat eine entsprechende Bausperre beschließen will: „Ich hoffe, dass die anderen Fraktionen mitstimmen.“

Zwei Drittel des neuen Wohnraums werden derzeit in Gänserndorf-Süd geschaffen, in der Stadt ist es hingegen nur ein Drittel. | Schindler

Das Problem im Detail: In Gänserndorf-Süd wurden in der Vergangenheit viele Grundstücke als Bauland gewidmet, die derzeit noch unbebaut sind. Würden auf diesen Flächen nur gewöhnliche Einfamilienhäuser entstehen, wäre das Ganze halb so wild. Auch gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften seien nicht das große Problem, so Lobner: „Die arbeiten eng mit den Gemeinden zusammen und bauen nur dort, wo auch die nötige Infrastruktur vorhanden ist.“

"Da würden wir nicht nachkommen"

Schwieriger werde es bei sogenannten frei finanzierten, also nicht geförderten Gebäuden: „Hier sind die Bauträger auf Gewinnmaximierung aus, was aus ihrer Sicht natürlich verständlich ist. Die wollen pro Liegenschaft so viele Wohneinheiten wie möglich errichten. Wir als Kommune bekommen dadurch aber Riesen-Probleme.“

Auf einen Schlag könnten sich hunderte neue Familien in Gänserndorf-Süd ansiedeln, die dann unter anderem Kindergarten- und Volksschulplätze für ihre Sprösslinge brauchen. „Da würden wir nicht nachkommen, die notwendige Infrastruktur zu bauen – ganz abgesehen von den immensen Kosten für die Gemeinde.“

Was würde ein Baustopp – drei Jahre wären möglich – bringen? „Dann hätten wir Zeit gewonnen und könnten nach Lösungen für das Problem suchen – etwa bei den Bebauungsvorschriften. Vielleicht ändern sich ja die rechtlichen Rahmenbedingungen“, hofft Lobner.