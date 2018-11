Wie die NÖN berichtete , erstattete VP-Bürgermeister René Lobner Strafanzeige gegen die Historikerin Ingrid Oberndorfer, eine vehemente Fürsprecherin für den Erhalt der ehemaligen Synagoge auf der Bahnstraße.

Grund: „Sie hat mir im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des alten Jugendzentrums unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen“, so der Stadtchef damals. Oberndorfer hatte behauptet, dass Lobner ein Sachverständigen-Gutachten über die Bausubstanz der alten Synagoge und des angrenzenden Rabbinerhauses gekauft habe.

"Oberndorfer versucht, sich weiterhin wichtigzumachen"

Nun steht fest: Die Behörde sieht keinen Grund für eine Anklage. Was sagt die Betroffene dazu? „Die Staatsanwaltschaft hat die Haltlosigkeit von Lobners Anschuldigungen erkannt und das Verfahren eingestellt.“ Indes geht sie davon aus, dass in der ehemaligen Synagoge noch zahlreiche Schätze schlummern, so zum Beispiel die Genisa (vermauerter Hohlraum zur Aufbewahrung verbrauchter jüdischer liturgischer Schriften, Anm.) oder der Hochzeitsstein.

Lobner hält nach wie vor an seiner Meinung fest: „Oberndorfer versucht, sich weiterhin wichtigzumachen, und inszeniert sich selbst. Sie will mich bzw. die Gänserndorfer Bevölkerung immer noch ins rechte Eck drängen. Dazu sind ihr alle Mittel recht.“

Der Stadtchef über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens: „Politischen Verantwortungsträgern darf man mittlerweile ja ohnehin vieles ungestraft vorwerfen und kommt damit ungeschoren davon. Aber Oberndorfer wird künftig aufpassen, was sie sagt oder schreibt. Wir werden uns jedenfalls nicht von ihr einschüchtern lassen.“

Lobner sehe die ganze Angelegenheit sehr entspannt und sei davon überzeugt, dass am Ende des Tages eine vernünftige Lösung herausschaue. „Was Oberndorfer da aus der Ferne alles von sich gibt, entbehrt jeder Grundlage. Es interessiert mich auch nicht wirklich“, betont der Stadtchef abschließend.