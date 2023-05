Tag der offenen Tür: Sehen, wie Ex-Labor-Affen heute Leben

Sonja Klima lädt als Stimme der Tierschützer am 27. Mai zum Tag der offenen Tür ins Gut Aiderbichl in Gänserndorf ein. Seit über 20 Jahren wird dort geretteten Tieren geholfen. Dank vieler Tierfreunde und Unterstützer ist aus Gut Aiderbichl seit der Gründung 2001 eine Stiftung mit über 30 Höfen entstanden, die in sechs europäischen Ländern aktiven Tierschutz betreibt.

Inzwischen finden auf Gut Aiderbichl über 6.000 Tiere ein Zuhause auf Lebenszeit. „Auf diesen Höfen bewirken Menschen Großes und kümmern sich an 365 Tagen im Jahr um das Wohl der dort lebenden Tiere“, erklärt Geschäftsführer und Stiftungsvorstand Dieter Ehrenburger, dass hier der Traum verwirklicht wird, den Tieren ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Einer dieser Höfe ist das Affen-Refugium in Gänserndorf. Auf Gut Aiderbichl Gänserndorf leben neben den 29 Ex-Labor-Schimpansen auch noch Füchse, Papageien, Ponys, Tauben und Hunde.

Dank vieler „Aiderbichler“ entstand großes Außengehege für Affen

Wegen ihrer genetischen Ähnlichkeit zum Menschen wurden die Schimpansen als Babys in ihrer Heimat gefangen und nach Österreich gebracht. Im Dienste der Forschung wurden sie für 20 Jahre völlig isoliert in beengten Laborkäfigen gehalten, ohne ihre Artgenossen zu kennen oder die Sonne zu fühlen. Für Forschungszwecke wurden sie mit Krankheiten wie HIV und Hepatitis infiziert. Viele von ihnen starben qualvoll. 1997 wurden die Versuche mit den Tieren eingestellt.

Sonja Klima von Gut Aiderbichl wird am Tag der offenen Tür ebenfalls vor Ort sein. Sie kennt die Geschichte des Affen-Refugiums seit Beginn: „Diese wunderbaren Geschöpfe haben so viel für die Menschen getan. Wir alle stehen in ihrer Schuld“, meint sie.

Das große Ziel von Gut Aiderbichl war es, den Schimpansen einen Teil Ihrer natürlichen Freiheit zurückzugeben. Der Umgang mit Jahreszeiten, ja sogar das Sonnenlicht war ihnen völlig fremd. Seit 2011 steht ihnen – nicht zuletzt dank der Hilfe vieler sogenannter „Aiderbichler“ – auch ein großes Außengehege zur Verfügung.

Renate Foidl, Leiterin des Affen-Refugiums in Gänserndorf, begleitet die Schimpansen bereits von Beginn an: „Unsere Schimpansen haben viele Herausforderungen gemeistert: Einen neuen Alltag kennengelernt, mit vier Jahreszeiten leben gelernt, ein soziales Miteinander aufgebaut und sind jetzt auf Gut Aiderbichl angekommen.“

Das Programm vom Tag der offenen Tür am 27. Mai:

Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher die geretteten Schimpansen sowie weitere gerettete Tiere, zum Beispiel Füchse, Papageien und Ponys kennenlernen und mehr über die Hintergründe es Affen-Refugiums und die Arbeit von Gut Aiderbichl erfahren.

Der Eintritt ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Sonja Klima wird um 11 und um 14 Uhr Ansprachen halten.

Führungen über das Gelände werden um 12, 13, 15 und 16 Uhr angeboten.

Das Mitbringen von Hunden ist an diesem Tag nicht gestattet, da dies die Schimpansen zu sehr aufregt.

