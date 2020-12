Just mit dem ersten Schneefall begann die Gemeinde mit ihren heurigen Winterpflanzungen. „Gestartet wurde am Lagerhausweg, der verlängerten Umfahrung Nord Richtung Weikendorf“, erklärt VP-Umweltstadtrat Mathias Bratengeyer.

Fortgesetzt wird mit der Aufforstung am Gelände der gemeindeeigenen Deponie. In Summe werden dort etwa 4.000 Bäume und Sträucher neu gepflanzt. Bratengeyer: „Um Monokulturen entgegenzuwirken und die Artenvielfalt zu fördern, mischen wir Eichen, Hainbuchen, Wildapfel, Wildbirne, Elsbeere, Speierling, Schneeball, Liguster, Hartriegel und Pfaffenhütchen bunt durcheinander.“

Ebenfalls auf einem Teil der Deponie entsteht – unterstützt von der niederösterreichischen Wildökoland-Aktion – ein besonders für die Wildtiere ausgelegtes Gebiet. „Ausgewählte Pflanzen wie Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Mehlbeere, Schlehdorn und Weißdorn sollen ideale Voraussetzungen für Setz- und Brutgelegenheiten unserer Wildtiere bieten“, betont der Stadtrat,

Übrigens: Um Wildverbiss in der Anwuchsphase zu verhindern, wurde das Gelände temporär eingezäunt. Dadurch erspare man sich auch das Anbringen der unökologischen Kunststoffgitter an jeder Pflanze, so Bratengeyer.

Zusätzlich zu den besagten Aufforstungen werden auch Waldverbesserungen auf einem Gebiet von rund 4 Hektar durchgeführt: „Hier werden wir ca. 5.000 Pflanzen wie etwa Eichen, Kiefern, Speierling, Spitzahorn, Ulme, Elsbeere, Weißdorn, Schlehdorn und Schneeball setzen und dadurch den Monokulturen entgegenwirken“, berichtet der Umweltstadtrat.

Die Arbeiten der ausführenden Firmen wird vom zuständigen Förster der Stadtgemeinde Gänserndorf, David Leitgeb, organisiert. Bratengeyer abschließend: „Ich freue mich echt, dass wir unseren Wald heuer nicht nur verjüngen und die Artenvielfalt vergrößern können, sondern auch, dass unser Wald an Fläche gewinnt.“