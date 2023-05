Über zehn Radarboxen „als Erziehungsmaßnahme“

„Das Thema, dass auf einigen Strecken in der Stadt gerast wird, haben wir leider schon länger“, spricht Bürgermeister René Lobner (ÖVP) von einigen Bürgerbeschwerden. Auf diese reagierte die Stadtgemeinde zunächst, indem sie Geräte zur Geschwindigkeitsmessung an besagten Stellen aufstellte. Dabei wurde nicht nur die Geschwindigkeit gemessen und aufgezeichnet, sondern auch die Fahrzeugart ermittelt; also Pkw, Lkw und einspurige Fahrzeuge. „Kennzeichen haben wir aber nicht aufgezeichnet“, betont der zuständige Stadtrat Wolfgang Halwachs (ÖVP) im NÖN-Gespräch.

In manchen Gebieten waren die Übertretungen gefühlt höher, als sie dann tatsächlich waren, doch auf manchen Straßen sind die Überschreitungen enorm. Etwa in der Scheunengasse. Hier sind 50 km/h erlaubt, aber 90 oder auch 115 km/h gemessen. In der Hochwaldstraße wurden sogar 130 km/h aufgezeichnet. Die Gemeinde könne die Polizei nur ersuchen, verstärkt Kontrollen durchzuführen. Diese komme der Bitte auch oft nach, doch die Exekutive könne nicht immer überall vor Ort sein. Darum plant die Stadtgemeinde nun 14 fixe Radarboxen, die wechselseitig bestückt werden. „Als Erziehungsmaßnahme“, sagt Lobner.

„Wir haben uns in Gerasdorf angeschaut, ob die Radarboxen Sinn machen“, erzählt der Bürgermeister. Die Gemeinde hat bestimmte Strecken vorgeschlagen, die nun vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rechtlich überprüft werden. Danach werde ein Konzept erstellt und die Radarboxen aufgestellt. Betroffen sind etwa die Weikendorferstraße oder auch die Scheunengasse oder die Fuchsenwaldstraße. In Gänserndorf-Süd sind vor der Schule regelmäßig Raser unterwegs. Ein weiteres Problem sind auch Straßenrennen, denen durch die Radargeräte Einhalt geboten werden soll.

„In der Stadtratssitzung Anfang Mai wurde die finanzielle Grundlage für das Verkehrssicherheitskonzept mit den 14 Radarboxen einstimmig beschlossen“, berichtet Stadtrat Halwachs. Die Kosten dafür betragen etwa 20.000 Euro. Anfang Juni steht die nächste Sitzung mit dem KFV an, denn die Stadtgemeinde will das Konzept so rasch wie möglich realisieren.

Aufgepasst!

