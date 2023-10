Umstrittener Kebab-Stand: Jetzt sind alle auf Tauchstation

Der Streit zwischen dem ehemaligen Schlosserei-Besitzer Roland Kraft und seinem jahrelangen Mieter Mesut Harman, der am Parkplatz der Schlosserei in der Hofstetten einen Kebab-Stand betrieb (die NÖN berichtete), wird nun offenbar unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Kraft und Harman sind seit Wochen nicht erreichbar. Möglich, dass ihre Anwälte ihnen davon abgeraten haben, noch einmal mit Medien zu sprechen.

Zur Erinnerung: Kraft hatte seine Firma im März aufgelöst, weil er bald in Pension gehen und das Grundstück an McDonald's verkaufen will. Einziges Problem laut Kraft: Der „Marchfelder Kebab“-Besitzer wollte das Feld nicht räumen. Seine Verkaufsabsichten habe Kraft im Vorfeld Harman mitgeteilt. Er habe ihm auch einige Monate Zeit gegeben, einen neuen Platz für seinen Imbissstand zu finden. Es sei alles abgesprochen gewesen. Mit der Liquidierung der Schlosserei-GesmbH sei schließlich auch der Mietvertrag mit der Firma „Marchfelder Kebab“ erloschen, so die Ansicht von Kraft.

Ist ein Fehler im Mietvertrag der größte Knackpunkt?

Nachdem sich Harman nicht einsichtig gezeigt haben soll, riss Kraft den Kebab-Stand am 24. Juni kurzerhand ab. Harman rief sofort das Gericht an und bekam vorerst Recht: Es gebe noch immer einen bestehenden und gültigen Mietvertrag. Der Grund dafür sei einfach: Kraft habe Harman zwar im März die Kündigung in die Hand gedrückt, laut Mietvertrag dürfe aber nur der Mieter kündigen, nicht der Vermieter.

Für den gebürtigen Türken steht somit fest: Es habe keinen gerichtlichen Räumungsbescheid gegeben und Kraft habe sein Eigentum beschädigt oder sogar zerstört. Dies sei eine Straftat. Laut Harman hätte sein Kontrahent damals zu Gericht gehen müssen. Dort wäre entschieden worden, ob der Mietvertrag gültig ist oder nicht. Jetzt sei die Situation eine andere: Laut Gericht müsse Kraft den abgerissenen Kebab-Stand wieder aufbauen. Tue er dies nicht, würde es Harman selbst tun.

Passiert ist das aber bis heute nicht, wie sich die NÖN vor Ort überzeugte. Der betroffene Parkplatz ist aufgrund eines geschlossenen Schrankens nicht zugänglich. Auf der Plattform des ehemaligen Imbissstandes prangen drei schwere Betonschutzwände, die nur maschinell weggehoben werden könnten. Die NÖN wird den Fall natürlich weiter verfolgen und berichten.

Übrigens: McDonald's ist nach wie vor am Kraft-Grundstück interessiert, könne aber nicht ewig darauf warten. Sollten die Fronten nicht in absehbarer Zeit geklärt sein, werde man eine andere Liegenschaft in Gänserndorf erwerben, heißt es seitens des Konzerns.