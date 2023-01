Untere Kellergasse: Hier wird ganz frech geparkt

Der ehemalige FPÖ- bzw. Bürgerlisten-Mandatar Walter Krichbaumer nennt es „den täglichen Wahnsinn in der Unteren Kellergasse“. Der Pensionist wohnt selbst dort und erlebt regelmäßig sein blaues Wunder. Was genau ist das Problem?

„Nachdem vor dem Gymnasium nicht mehr geparkt werden darf, stellen jetzt viele Bürger hier ihr Fahrzeug ab – am Gehweg, im Halte- und Parkverbot, den Lenkern ist das völlig egal und keinen kümmert es“, ärgert sich Krichbaumer.

Kürzlich habe er sogar einen Streit mitverfolgt, weil ein Autolenker nicht auf den Regionalbad-Parkplatz zufahren konnte. Grund: Auch diese Einfahrt war nicht freigehalten worden.

Wann ist das Chaos am größten? „Immer nach der fünften und sechsten Schulstunde. Es wäre also recht einfach, ein Kontrollorgan während dieser Zeit hinzuschicken“, betont Krichbaumer.

Die Gemeinde winkt natürlich ab, weil sie nicht für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zuständig ist. Die Polizei hingegen will sich die Lage jetzt genauer ansehen und die Untere Kellergasse in besagtem Zeitraum verstärkt kontrollieren, so Karl Löffler vom Bezirkspolizeikommando zur NÖN.

