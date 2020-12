VP-Bürgermeister René Lobner ist mehr als sauer. Grund: Die Post ließ seine Informationsschreiben bezüglich der Corona-Massentests den Bürgern viel zu spät zukommen. Auf Facebook machte der Stadtchef am Freitag seinem Ärger Luft: „Danke an die Österreichische Post AG, die offensichtlich nicht fähig ist, die Briefe zu den Massentests innerhalb angemessener Zeit zuzustellen.“

Die Gemeinde hatte die Schriftstücke am 1. Dezember bei der Post aufgegeben. Am 11. Dezember, also am letzten Tag vor den Massentests, sollen viele Briefe noch immer nicht zugestellt gewesen sein, so Lobner: „Alle im Homeoffice bei der Post oder wie gibt es das?“

Kritik von Michael Hlavaty

Für dieses Posting auf seiner Facebook-Seite erntete der Stadtchef nicht nur Lob von Bürgern, die ebenfalls mit der Post immer wieder Probleme haben, sondern auch negative Reaktionen. Lobner solle sich schämen, die armen Postzusteller, die in der Vorweihnachtszeit ohnehin Übermenschliches leisten, an den Pranger zu stellen. Auch SP-Stadtrat Michael Hlavaty stimmte in den Kanon der Bürgermeister-Basher ein: „Eine öffentliche Kritik an einer der wichtigsten Institutionen unseres Landes durch einen Bürgermeister ist äußerst entbehrlich.“

Angefressen auf die Post: Gänserndorfs VP-Bürgermeister René Lobner. Schindler

Lobner kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. Auf Facebook rechtfertigte er sich: Er habe doch nicht die Gänserndorfer Postzusteller gemeint, sondern das Unternehmen Österreichische Post AG und dessen Zentrale.

Was sagt diese zu den Vorwürfen? Sprecherin Katrin Schrammel: „Zunächst möchte ich mich im Namen der Post ausdrücklich für die verspätete Zustellung entschuldigen. Die Sendungen wurden leider einen Tag zu spät zur Zustellbasis geliefert.“ Wie das passieren konnte, lasse sich nicht mehr eruieren.

„Wir haben in der Basis aber alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die sofortige Zustellung noch am selben Tag zu gewährleisten.“ Dies sei dank des „großartigen Einsatzes“ der Zusteller auch gelungen. „Dadurch haben die Empfänger die Infoschreiben noch am Freitag erhalten – rechtzeitig vor den Massentests“, so Schrammel.