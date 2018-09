„Als Reinigungskraft wusste ich natürlich mit der Zeit, wo in der Tierarztpraxis der Schlüssel zur Geldkassette aufbewahrt wird. Den habe ich dann immer wieder genommen, aufgesperrt und kleinere Geldbeträge eingesteckt“, schildert die Gänserndorferin (48) vor Gericht.

„Ich habe insgesamt aber nur 5.000 Euro aus der Praxis gestohlen, das gebe ich zu. Aus der Wohnung habe ich vom Ehemann der Ärztin keine 1.200 Euro genommen, auch keinen Ring von ihr“, beteuert die Angeklagte.

Verteidiger Martin Janda erkämpfte für die bockige Gänserndorferin eine moderate Strafe. | Hahslinger

„Geld hat kein Mascherl, es steht nicht drauf, wem es gehört“, entgegnet der Richter und hinterfragt das holprige Teilgeständnis der 48-Jährigen: „Sie waren von ihrem Verteidiger gut beraten, wenigstens die Gelddiebstähle in der Praxis zuzugeben. Ein Video zeigt Sie ja in Aktion, leugnen wäre also zwecklos gewesen. Man sieht dann noch, wie Sie diverse Laden öffnen. Was suchten Sie dort?“

„Ich habe nur g’schaut. In diesen Laden ist nix Wertvolles gewesen, nur Schokolade und Kekserl“, entgegnet die Gänserndorferin und leugnet beharrlich, der Ärztin einen Diamantring im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen zu haben.

„Ich glaube den Geschädigten“, erklärt der Richter nach dem Beweisverfahren, und er verhängt über die 48-Jährige ein Jahr auf Bewährung. Weiters verpflichtet er sie, 23.800 Euro an Schadenersatz an das Opferpaar zu zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.