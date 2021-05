Villa Hübsch ist „schönster Shop in town“ .

Betti Hübsch und Michael Sebestian-Hübsch haben der ehemaligen Weiser Villa in Gänserndorf neues Leben eingehaucht: "Echt hübsch Wohnsachen" ist von der Bahnstraße 3 in die Bahnstraße 1, neben das Regionalbad gezogen und trägt so zur Attraktivierung des Zentrums bei.