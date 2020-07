Begonnen hatte die jüngste Sitzung des Stadtparlaments – aufgrund des Coronavirus im Festsaal der Stadthalle – noch harmlos. Dann ging es aber Schlag auf Schlag. Besonders angriffslustig zeigte sich dabei VP-Bürgermeister René Lobner – vor allem dann, wenn sich seine politischen Kontrahenten offenbar nicht an die Gemeindeordnung hielten.

So bekam Grünen-Gemeinderätin Margot Linke als erste ihr Fett ab: Die ehemalige Vizebürgermeisterin schweifte bei ihrer Rede zum Nachtragsbudget ab. Darauf Lobner: „Wenn du nicht zum Thema sprichst, entziehe ich dir wieder das Wort. Dann bekommst du die nächste Schlagzeile in der NÖN.“ Danach kam der neue Grünen-Stadtrat Günter Schweitzer an die Reihe. Nachdem dieser seine Stellungnahme von einem Blatt Papier abgelesen hatte, meinte Lobner: „Danke für den vorgelesenen Aufsatz.“

Eine kurze Gegenwehr gab es schließlich von Grünen-Fraktionssprecherin Beate Kainz. Die Gemeinderätin kritisierte die Idee des Bürgermeisters, Marketingartikel (Kugelschreiber, Sonnenbrillen, Parkuhren, Sackerl) für die Stadt zu kaufen: „Das kann’s aber nicht sein. Wir streichen das Geld für die Schulsozialarbeit und kaufen dafür Tonnen von Plastikmüll?“ Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Öko-Partei und der NEOS beschlossen.

Dann kamen einige gemeinsame Anträge der Roten und Grünen zum Thema Förderung der örtlichen Wirtschaft aufgrund der Coronakrise (die NÖN berichtete vorab). Lobner: „Wer von der SPÖ-Grünen-Koalition liest die Anträge vor?“ Den ersten brachte SP-Stadtrat Michael Hlavaty ein. Dazu der Bürgermeister: „Gut, kommen wir zum nächsten.“ Sofort gab es einen Aufschrei im Saal. Man habe noch nicht abgestimmt.

Lobner genervt: „Der Antrag ist nicht als solcher formuliert. Ihr bringt etwas auf die Tagesordnung und vergesst die entsprechende Formulierung. Da wart ihr offenbar von blankem Populismus geleitet.“ Kainz formulierte den Antrag mündlich. Der Stadtchef zu Hlavaty: „Und wo ist die finanzielle Bedeckung?“ Darauf der Genosse mit leiser Stimme: „Gute Frage ...“ Hlavaty sprang auf und brachte Kainz den Zettel mit dem Antrag. Lobner sauer: „Lassen wir die Gemeinderatssitzung doch nicht zu einer Faschingssitzung verkommen.“ Der Antrag kam schließlich nicht zur Abstimmung.

Auch der nächste rot-grüne Antrag, diesmal von Kainz vorgebracht, wurde vom Bürgermeister zerpflückt: „Der ist ebenfalls mehr als dilettantisch.“ Er wurde in der Folge mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ abgelehnt. Den nächsten Antrag las SP-Gemeinderätin Kerstin Cap vor. Lobner: „Ihr wollt den Gewerbebetrieben die Kommunalsteuer erlassen. Hier steht aber nirgends, für welchen Zeitraum.“ Der Stadtchef schüttelte den Kopf: „Langsam wird das hier wirklich ein Kabarett. Der Antrag ist weder sinnvoll noch bedeckt.“ ÖVP und FPÖ lehnten ihn ab.

Beim nächsten rot-grünen Antrag spitzte sich die Situation zu. Gefordert wurden Corona-Gutscheine für Gänserndorfer Unternehmen. Lobner: „Ich bin fassungslos. Ihr wollt bis zu 120.000 Euro ausgeben und die Bedeckung beträgt gerade einmal 3.200 Euro. Das geht sich irgendwie nicht ganz aus.“ Der Bürgermeister legte nach: „Ich bin richtig angefressen. Ihr wollt der Wirtschaft helfen? Ihr verhöhnt hier die Wirtschaft.“

Danach wurde es im Sitzungssaal etwas ruhiger. Bei der geplanten Änderung der Regionalbad-Tarife forderte NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner, dass auch die Sozialcard-Besitzer berücksichtigt werden. Lobner zu Lentner: „Weißt du, wie viele es gibt?“ Darauf der NEOS-Politiker: „Ja, zehn.“ Der Stadtchef winkte ab: „Das ist schon etwas populistisch. Wir könnten beschließen, dass alle Gänserndorfer nur 1 Euro Eintritt bezahlen. Aber wie finanzieren wir dann das Bad?“