Was passiert mit Poly? - Schulgebäude ist desolat

Verschiedene Szenarien – von der Sanierung bis zum Neubau – wurden schon öfters angedacht, demnächst könnte eine Entscheidung fallen: Die Rede ist von der sanierungsbedürftigen Polytechnischen Schule. Bei der Variante mit dem Neubau könnte man die jetzige Liegenschaft am Kirchenplatz – mitten im Zentrum der Stadt – an eine Wohnbaufirma verkaufen.

Vergangene Woche wurde der genaue Verlauf der Grundstücksgrenzen der Schule vermessen. Zur Erklärung: Schulerhalter ist die Gemeinde Gänserndorf. Es zahlen aber 20 weitere Kommunen mit, die Schüler aus ihren Orten schicken. Das Poly am Gänserndorfer Kirchenplatz gibt es seit 1997. Davor diente das Gebäude als Volksschule bzw. Sonderschule.

Wie schwer sind eigentlich die baulichen Schäden? Das Hauptproblem ist, dass das Hausdach undicht ist. Deshalb regnet es immer wieder hinein, was zu nassen Wänden und in der Folge zu abbröckelndem Verputz führt. Zudem fallen manchmal Dachziegel herunter. Eine rasche Lösung muss also wohl oder übel her.

