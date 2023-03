Gänserndorf Weinviertel-Tag: Region präsentierte ihre Vielfalt

Lesezeit: 2 Min

Landtagspräsident Karl Wilfing (3.v.l), die Obleute der Weinviertler Leader-Regionen, darunter auch Landtagabgeordneter René Lobner (4.v.l.), und die Obleute des Weinviertel Tourismus zu Besuch bei Christian Angerer (r.) im Erlebnispark Gänserndorf. Foto: Leisch

D as Weinviertel und damit auch das Marchfeld haben vieles zu bieten: Das zeigte sich wieder am Weinviertel-Tag am Mittwoch, an dem die Region mit ihren besonderen Schätzen präsentiert wurde.