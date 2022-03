Weiter Polit-Streit wegen „Inserats“

Werbung

Die Debatte um ein angebliches Gratis-Inserat des Vereins „Ja zur S8“ in der Gemeindezeitung ( die NÖN berichtete ) geht in die nächste Runde. NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner will nun, dass sich der Prüfungsausschuss um den Fall kümmert: „Es braucht Klarheit, ob hier alles sauber und transparent abgelaufen ist.“ Die ÖVP um Bürgermeister René Lobner will sich zu dem Thema öffentlich nicht äußern.

Zur Erinnerung: Die Diskussion begann in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Lentner stimmte als Einziger gegen den Rechnungsabschluss 2021. Warum? Der NEOS-Mandatar ortete „Unstimmigkeiten bei den Inseraten für die Gemeindezeitung“. Darauf Lobner: „Da gab es keine Unstimmigkeiten, dort lief alles korrekt ab. Du siehst das Ganze eben anders, das ist alles.“

Konkret störte Lentner die Dezember-Ausgabe des Gemeindeblattes. Dort konnte sich der Verein „Ja zur S8“, der von ÖVP, SPÖ und FPÖ gegründet worden war, auf einer ganzen Seite präsentieren – inklusive Beitrittsformular. Für den NEOS-Politiker war dies eindeutig Werbung, die bezahlt hätte werden müssen. Lobner hingegen soll den Text als regionale Berichterstattung bezeichnet haben, für den somit keine Anzeigengebühr nötig gewesen war.

„Alle Medienplattformen der Stadt gehören geprüft“

Jetzt legt Lentner nach. Mit einem offenen Brief an den gemeindeeigenen Prüfungsausschuss fordert er die Mitglieder auf, in der Causa aktiv zu werden: „Der Ausschuss soll kontrollieren, ob die besagte Seite des Vereins von diesem bezahlt hätte werden müssen oder nicht. Außerdem soll er prüfen, ob es auf anderen Medienplattformen der Stadtgemeinde nicht auch zu kostenfreier Berichterstattung für parteinahe Vereine gekommen ist.“

Der NEOS-Mandatar vermutet zwar keine systematische Inseratenaffäre wie auf Bundesebene. Im Sinn der Transparenz und mit Blick auf die überparteiliche Ausrichtung der gemeindeeigenen Medienplattformen sei eine Prüfung aber wichtig: „Es geht ja auch um die Frage, wie mit einem Medium, das die Steuerzahler finanzieren, umgegangen wird. Eine Klärung der Sachlage halte ich deshalb für eine Selbstverständlichkeit.“

Unterstützung erhält Lentner von Ralf Hachmeister, Gemeinderat der Bürgerplattform „!wir für Deutsch-Wagram“. Auch er ortet ein Problem: „Bemerkenswert an dieser eindeutigen Werbeanzeige ist, dass sie gleichlautend in vielen Zeitungen von Städten und Gemeinden des Marchfeldes im vierten Quartal 2021 veröffentlicht wurde.“ Und dies wohlwissend, dass das Bundesverwaltungsgericht das gesamte UVP-Verfahren für die S8 bereits am 13. September 2021 für rechtsungültig erklärt hatte.

Hachmeister: „Im Inserat ist von der drohenden Absage des BVwG die Rede. Die war zu diesem Zeitpunkt schon längst eingetreten.“ Für den Deutsch-Wagramer steht somit fest: „Der Verein hat offensichtlich unter Zuhilfenahme von Fake-News Mitgliederwerbung mit öffentlichen Mitteln betrieben. Dieser Sachverhalt stellt mindestens einmal eine indirekte Subventionierung des Vereins dar.“ Die Prüfungsausschüsse der betroffenen Gemeinden sollten hier mehr als ein wachsames Auge auf die besagten Inserate legen, so Hachmeister abschließend.

NEOS stehen allein da

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.