„Wir haben seit Kurzem ein zweites gemeindeeigenes Elektro-Auto“, freut sich VP-Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch. Dieses ist beim Rathaus bzw. Wasserwerk stationiert und kommt als Mehrzweckfahrzeug zum Einsatz. Lobner: „Wir verwenden es für Botendienste, Veranstaltungsvorbereitungen, Personentransporte und alles, was so anfällt.“

Zur Erklärung: Vor zwei Jahren hatte die Gemeinde ihr erstes E-Auto am Bauhof in Betrieb genommen. „Für die kurzen Distanzen, die wir zurücklegen, sind die Elektro-Fahrzeuge optimal. Über Nacht werden sie geladen, am Tag fahren sie dann umweltfreundlich und arbeitseffizient“, betont der Bürgermeister.

"Wollen als Vorbild für Private fungieren"

Und weiter: „Mit den E-Fahrzeugen – auch ein Elektro-Fahrrad gehört zu unserem Repertoire – wollen wir außerdem als Vorbild für Private fungieren.“ Die Gemeinde fördert zum Beispiel auch den Ankauf von Elektro-Fahrrädern mit Gänserndorfer Einkaufsgutscheinen in der Höhe von max. 200 Euro.

Die Kommune setzt bekanntlich auch auf Photovoltaik-Anlagen bei ihren Gebäuden – und auf E-Rasenmäher-Roboter in den Kindergärten. „Ein Pilotversuch in einer Außenstelle hat sich super bewährt. Deshalb erweitern wir unsere E-Rasenroboter-Flotte um drei Exemplare“, so Lobner abschließend.