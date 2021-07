Öffnungsschritte und Lockerungen der coronabedingt strengen Regeln der letzten Monate wirken sich durchaus positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres bedeutet das ein Minus von 1.115 als arbeitslos vorgemerkten Personen beim AMS Gänserndorf. Geschäftsstellenleiter Georg Grund-Groiss berichtet: „Wir konnten seit Jahresbeginn 3.000 Menschen, davon 255 Langzeitarbeitslose in unserem Bezirk eine Beschäftigung vermitteln.“

Zahlen, hinter denen menschliche Schicksale stehen und die mit Dragan Jovicic ein Gesicht bekommen. Seit Jänner 2020 war der ehemalige Marktfahrer ohne Job. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trafen den alleinerziehenden Vater einer Tochter mit voller Wucht. Jetzt blickt er wieder positiv in die Zukunft.

Alle Kriterien erfüllt

Die erfolgreiche Vermittlung an die SDPro in Gänserndorf Süd war für beide Seiten ein Glücksfall, wie Geschäftsführer Ferenc Ullmann von der ITA GmbH betont: „Wir haben einen Haustechniker und Hausmeister mit technischem Geschick gesucht, der selbstständig arbeitet. Weiters war die örtliche Nähe zum Unternehmen wegen der Rufbereitschaft und damit verbunden Flexibilität ein wesentliches Kriterium.“

SDPro und ITA sind Teil der Helga Keil Bastendorff Privatstiftung und widmen sich Ausbildung und Betreuung von jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Entsprechend war soziale Kompetenz des Bewerbers unabdingbar.

Ursprünglich als Teilzeitarbeitsstelle ausgeschrieben, ist Jovicic mittlerweile als Vollzeitkraft tätig. Er eilt mit Akkuschrauber und Kleinteilen über das weitläufige Gelände und sorgt in Wohnhaus, Büro und Stallungen dafür, dass alles funktioniert. „Ich bin sehr zufrieden hier. Das Aufgabengebiet ist abwechslungsreich und Reparaturen konnte ich immer schon gut machen“, so Jovicic im NÖN Gespräch. Flexibilität ist hier auch von Seiten des Arbeitgebers gegeben, was dem 50jährigen bei der Betreuung seiner Tochter sehr entgegenkommt.

1.895 freie Stellen von Betrieben gemeldet

„Seit Jahresbeginn wurden 1.895 freie Stellen von den Betrieben gemeldet, eine Steigerung gegenüber 2019 von knapp 30 % oder in Zahlen 400 Arbeitsplätze. Der Gänserndorfer Stellenmarkt wächst derzeit kräftiger als in vielen anderen Regionen Niederösterreichs“, freut sich Grund-Groiss. Durch das Engagement der Mitarbeiter konnten heuer bereits 1.300 offene Stellen besetzt werden.

Besonderes Augenmerk gilt Menschen, die schon seit längerer Zeit auf Jobsuche sind. „Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart von Langzeitarbeitslosen effektiv zu erhöhen“, betont Grund-Groiss.

Die Eingliederungsbeihilfe, in den Rahmenbedingungen je nach Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit auf gegebene Erfordernisse abstellbar, ist ein wichtiges Instrument. Allerdings, Arbeitssuchende, die sich weigern, ein passendes Jobangebot anzunehmen, müssen mit Konsequenzen rechnen.