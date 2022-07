Wieder Wechsel im Vorstand der Marchfelder Bank

Werbung

Lang gab es ihn nicht: Friedrich Nikolaus wurde im Juni zum neuen Marktvorstand der Marchfelder Bank bestellt, einen Monat später ist er schon wieder Geschichte. „Aufgrund unterschiedlicher Ansichten über die Ausrichtung der Bank“ habe man sich von Nikolaus wieder getrennt, heißt es vonseiten des Geldinstitutes. „Einvernehmlich“, wie betont wird. Neuer Marktvorstand ist nun Günther Vock.

Der Ollersdorfer war schon von Dezember 2021 bis Mai 2022 interimistisch im Vorstandsteam der Bank und wird nun gemeinsam mit Vorstandsdirektor Robert Wallner in den nächsten Jahren die weitere Entwicklung des Unternehmens verantworten.

Vock wurde 1971 geboren und ist bereits seit 1999 in der Marchfelder Bank (vormals Volksbank Marchfeld) tätig. Zu Beginn als Filialleiter-Stellvertreter in Strasshof eingesetzt, baute er ab 2002 eine neue Geschäftsstelle in Orth/Donau auf und übernahm 2014 die Geschäftsstelle in Groß-Enzersdorf. Seit 2020 war er als Bereichsleiter für sämtliche Geschäftsstellen der Marchfelder Bank verantwortlich.

Vock ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er fungiert als Kapellmeister in der Ortsmusik Ollersdorf sowie als Saxofonist in der Big-Band „Big Bang“.

