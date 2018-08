Ein Hinweis aus der Szene brachte die Ermittler des Landeskriminalamtes auf die Spur der beiden. Seit Mai 2018 hatten sie die Einbrüche verübt, "immer zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Im Anschluss verkaufte das Paar die erbeuteten Wertgegenstände, außerdem brachen sie auch Kassen auf. Bei ihrem 21-jährigem Dealer bestellten sie Kokain und Heroin. Auch der Ghanese wurde festgenommen.

In der Wohnung des Paares in der Gschwandnergasse in Hernals, in der die beiden nicht gemeldet waren, stellte die Polizei Diebesgut sicher. Die beiden wurden am 4. August gegen 8.30 Uhr in der Wohnung festgenommen.