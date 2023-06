Wirbel wegen Wasserverbrauchs: Häuslbauer gegen Landwirte

Die tiefen Grundwasserspiegel aufgrund des Klimawandels sorgen immer wieder für Debatten. So gab es bereits erste Ideen, Besitzern von Gartenpools das Befüllen ihrer Schwimmbecken zu verbieten. Manfred N. aus Gänserndorf kann diese Vorschläge bzw. Drohungen nicht mehr hören. Er spielt den Ball weiter an die Landwirtschaft: „Dort wird das Wasser regelrecht vergeudet. Im Vergleich dazu sind die Poolbesitzer das geringste Übel.“

Er persönlich besitze mittlerweile keinen Pool mehr: „Bei meinem Brunnen lag der Wasserspiegel vor 40 Jahren bei vier Metern.“ Nach dem Bau des Donaukraftwerks Freudenau fiel dieser auf sechs Meter: „Also gruben wir einen neuen Brunnen mit acht Meter Tiefe und drei Meter Wasserstand. Heute ist er staubtrocken.“ Manfred N. erinnert sich weiter: „2010 gab es noch in Deutsch-Wagram in der Nähe des Rußbaches überflutete Keller, die durch Abpumpen des Grundwasserspiegels wieder trocken wurden.“

So eine Beregnungsanlage schleudert bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Stunde hinaus! Manfred N.

Für den Gänserndorfer steht fest: Abgesehen vom Klimawandel gibt es einen weiteren Schuldigen für die Grundwasserknappheit – die Beregnungsanlagen der Bauern. „Man muss sich vorstellen, dass so eine Anlage oft bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Stunde hinausschleudert – und das tagtäglich. Da frage ich mich schon, warum man gerade den kleinen Häuslbauer zum Wassersparen auffordert?“

Manfred N. weiß natürlich, dass die Bewässerung der Äcker in viele Fällen absolut notwendig ist, schließlich brauchen wir alle Nahrung. Trotzdem müsse die Beregnung der Felder mit Maß und Ziel durchgeführt werden, so der Gänserndorfer: „800 Kubikmeter Wasser in acht Stunden am Tag! Das ist meiner Meinung nach ein Wahnsinn.“ Außerdem: „Diese Berechnung bezieht sich nur auf einen einzelnen Landwirt. Wenn man das hochrechnet auf alle Bauern, die bewässern ...“

Die NÖN hat sich natürlich auch bei den heimischen Landwirten umgehört. Sie weisen die Kritik zurück. Man bewässere nur so viel, wie für das Wachstum der Kulturen nötig sei. Es stimme zwar, dass sie das Grundwasser nichts koste, aber die Energie für die Aggregate, die für die Pumpen notwendig sind, sehr wohl. Außerdem sei es in ihrem Sinne, dass die Böden nicht durch zu viel Wasser schlammig werden.